Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dalla mano di Dumfries al gol di Vlahovic: due arbitri bocciati e un precedente pericoloso

Foto dell'autore

Tante polemiche e tanti episodi da moviola nella seconda giornata di campionato. Un grave errore e due tocchi di mano giudicati diversamente

Se la prima giornata di Serie A era filata via liscia con poche polemiche e arbitri tutti promossi, non altrettanto può dirsi per la seconda. Due episodi importanti nel posticipo che ha visto l‘Udinese battere a sorpresa l’Inter in rimonta. Non positiva la prestazione del direttore di gara Marchetti, che peraltro non è stato nemmeno aiutato da Lissone: per un problema tecnico il suo primo audio di comunicazione non si è sentito allo stadio né in tv.

Dumfries
Dalla mano di Dumfries al gol di Vlahovic: due arbitri bocciati e un precedente pericoloso – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Sul tocco di mano di Dumfries, il fischietto di Ostia Lido è perfezionato benissimo, eppure ha bisogno dell’intervento del Var per decretare il rigore per i friulani. Vero è che il pallone arriva da distanza ravvicinata, ma il braccio dell’olandese è troppo largo: aumenta in modo innaturale il volume del corpo accettando il rischio di procurare un penalty. Ce ne sarebbe un altro per i bianconeri per la netta trattenuta di Pio Esposito su Buksa, poco importa che il pallone non arriva al centravanti dell’Udinese e che non cada a terra.

Proteste del Genoa sul gol di Vlahovic che decide la sfida del ‘Marassi’. Non perché ci siano falli del serbo, bensì perché il corner è stato battuto con i rossoblu in dieci. Da regolamento ha fatto bene Chiffi: uscito per farsi medicare, Ellertsson poteva rientra sul terreno di gioco solo dopo la ripresa del gioco. Possibile fallo da rigore su Kelly, ma l’azione è viziata da un fuorigioco dello stesso difensore della Juventus: il colpo di testa di Masini è una giocata, ma non c’è spossessamento e quindi non sana la posizione di offside.

Abisso disastroso, mano Canestrelli non punibili. Lecce-Milan crea un precedente

Gli errori più gravi del week end sono in Torino-Fiorentina. Lasci molti dubbi il contatto tra Ilic e Kean: sembra più rigore ma il Var è tagliato fuori perché l’intensità la valuta l’arbitro di campo. Zero dubbi invece sul fallo di Maripan su Piccoli lanciato a rete: ci sono tutti e quattro gli elementi del DOGSO e quindi il difensore granata andava espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol.

Milan
Abisso disastroso, mano Canestrelli non punibili. Lecce-Milan crea un precedente – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Tocco di mano di Canestrelli in area del Pisa. Come Dumfries, il pallone arriva da breve distanza, la differenza sta nel fatto che il braccio è lungo il corpo in posizione naturale. Giusto non assegnare il rigore alla Roma. Attenzione a Lecce-Milan, perché potrebbe creare un precedente pericoloso per il resto del campionato. L’arbitro convalida il gol di Gabbia che si aiuta con una spintarella a due mani: il Var lo richiama e la rete viene cancellata. Da ora in poi ogni difensore che sente le due mani dell’avversario sulla schiena sarà ‘invogliato’ a cadere a terra…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie