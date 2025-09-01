Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu e l’ultimo colpo di mercato dell’Inter: “Non ci sono altre soluzioni”

Foto dell'autore

L’Inter cade in casa contro l’Udinese: ko inaspettato per l’undici nerazzurro, le dichiarazioni di Chivu in conferenza stampa

L’Inter ritorna sulla terra dopo il sonoro 5-0 rifilato all’esordio in campionato al Torino. Brutto scivolone a San Siro per la formazione di Chivu, rimontata dall’Udinese dopo il vantaggio ad opera di Dumfries.

Chivu in conferenza stampa
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

L’allenatore rumeno non cerca scuse a fine partita davanti ai microfoni: “Siamo stati troppo leziosi, servirà più verticalità contro un avversario del genere. In certe situazioni non bisogna specchiarsi – sottolinea Chivu in conferenza stampa – Barella? Non ho fatti nomi, qui è un discorso generale. Se oggi però non abbiamo fatto bene la colpa è sempre la mia“.

Chivu prosegue dopo il tonfo odierno: “Le aspettative all’Inter sono alte ed è normale che sia così. In campo vanno trovate delle soluzioni, il più velocemente possibile. Il cantiere non può restare aperto. Per questa partita non sono riuscito a dare la giusta mentalità”.

Inter-Udinese, Chivu non cerca scuse: “La colpa è sempre la mia”

Alla fine non sono bastate le mosse dalla panchina e un’Inter a trazione anteriore con quattro attaccanti contemporaneamente in campo dopo l’ingresso di Esposito (acclamato a gran voce dal pubblico) e Bonny.

Chivu prima di Inter-Torino
Chivu, tecnico dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il presidente Marotta ha escluso nuovi colpi sul mercato nel rush finale, con Chivu che cerca di glissare sull’argomento: “Se manca qualcosa? Dobbiamo trovare le idee con quelli che abbiamo, non ci sono altre soluzioni. Io parlo di quelli che ho e devo allenarli per farli rendere al meglio: diversamente non si può fare”.

Chivu conclude sul nuovo percorso intrapreso dalla sua Inter: “Bisogna migliorare, ma non è semplice perché i ragazzi giocano da tanti anni in una certa maniera e non puoi cambiare tutto in una settimana. Devo affettare i tempi e trovare qualche stimolo in più nella squadra”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie