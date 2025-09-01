Da Albiol a Dzeko, la Serie A “invecchia”: la formazione completa con 11 over 30

Il mercato ha regalato rinforzi a sorpresa, diversi dei quali hanno alzato l’età media del campionato: scopri la formazione completa con 11 over 30

Mancano pochissime ore alla conclusione del calciomercato, che in questa sessione estiva ha regalato numerosi colpi di scena, anche last minute. Non sono mancati nomi altisonanti e qualche arrivo imprevedibile, ma soprattutto veterani. Quello di quest’estate, infatti, è stato un calciomercato ricco di giocatori over 30, che hanno fatto il loro esordio o ritorno in Serie A.

Età media alzata prepotentemente dall’arrivo di alcuni giocatori iper esperti, che porteranno la loro classe nelle squadre di ogni zona della classifica. Non solo arrivi, ma anche permanenze, perché non mancano calciatori che sono rimasti in Italia, ma con un anno in più sulla carta d’identità. Una lega sempre più adulta e con quel pizzico di vintage.

Serie A, quanti over 30: la formazione dopo l’ultimo Calciomercato

Abbiamo scelto di creare una formazione con una serie di nomi che superano abbondantemente i 30 anni e che giocheranno in questa stagione. Molti di questi hanno già fatto l’esordio in campionato la scorsa settimana, altri stanno per essere ufficializzati. Menzione d’onore a Jamy Vardy, che a 39 anni sta per firmare con la Cremonese, ma che non è stato inserito nel nostro 11, così come De Bruyne, che potrà giocare ancora per un paio d’anni ad altissimi livelli.

Come per ogni formazione che si rispetti, bisogna partire dalla porta. A dicembre compirà 37 anni Yann Sommer, tra i portieri più adulti di questa Serie A. Rimasto all’Inter, sarà ancora lui a guidare i nerazzurri tra i pali per almeno un’altra stagione. Alle sue spalle scalpita Martinez, che potrà trovare spazio in Coppa Italia, sperando in una prossima titolarità.

La difesa è composta da un quartetto quasi tutto a tinte nerazzurre. Eccezion fatta per il super veterano De Silvestri (37 anni compiuti a maggio scorso e ancora impegnato con il Bologna), gli altri 3 nomi fanno infatti parte di Inter e Pisa. Il primo è il solito Acerbi, 37 anni anche per lui e ancora titolare nell’Inter dopo un’intera sessione di mercato.

Gli altri due calciatori, invece, sono i neo acquisti dei toscani: Albiol e Cuadrado. Il primo torna dopo la grande esperienza nel Napoli e lo fa a quasi 40 anni (li compirà il prossimo 4 settembre). Sarà il calciatore più anziano di questa formazione. L’altro si è trasferito dopo le ultime stagioni all’Atalanta e ha già esordito con i nuovi colori nerazzurri a 37 anni compiuti da pochi mesi.

Il nostro centrocampo non può che essere guidato da un altro calciatore sontuoso, arrivato a 39 anni in Serie A: Luka Modric. La classe del Pallone d’Oro è sempre assoluta e indiscutibile. Non avrà più la brillantezza di un tempo, ma resta un leader. Al suo fianco un altro interista, Mkhytarian, che a 36 anni resta un giocatore affidabile, ma che non potrà più garantire la stessa titolarità di sempre.

Infine un altro ritorno, quello di Matic. Colpo super esotico del Sassuolo, che ha scelto di puntare sul 37enne per rinforzare la mediana nel tentativo di ottenere una salvezza più sicura.

In avanti si potrebbe pensare a un sotto-punta e un doppio centravanti. Una sorta di 4-3-1-2 insomma. L’uomo dietro ai due bomber è un intramontabile Pedro. Lo scorso anno ha raggiunto una clamorosa doppia cifra di gol, indirizzando anche la lotta scudetto. A 38 anni da poco compiuti sarà ancora un’arma pericolosa per Sarri.

I due centravanti rispondono ai nomi di Immobile e Dzeko. Il primo è il più giovane dell’elenco con 35 anni sulla carta d’identità, ma una condizione fisica che lo ha portato a un infortunio di 2 mesi dopo neanche 20 minuti di gioco. L’altro ne ha 39 di anni e sarà un rinforzo che Pioli potrà sfruttare per la sua esperienza e capacità di fare ancora gol. Una Serie A vintage, dunque, ma che promette bene.