Svolta per Lookman: arriva la chiamata dopo l’infortunio

Novità importanti per il futuro di Ademola Lookman. Non c’è solo il Bayern Monaco sulle sue tracce, l’infortunio a sorpresa che cambia lo scenario

Per Lookman è stata un’estate bollente con numerose polemiche circa il suo futuro. Al momento si trova a vivere da separato in casa Atalanta visto che non è stato ancora reintegrato nella rosa di Juric. L’inizio stagionale dei nerazzurri non è stato dei migliori con due pareggi collezionati: ora serve la svolta per conoscere la sua prossima destinazione.

Ademola Lookman resta sempre l’uomo di mercato del momento. L’attaccante nigeriano continua ad allenarsi da separato in casa dopo le polemiche con l’Atalanta: ecco la mossa a sorpresa per una nuova occasione di mercato. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla decisione definitiva: è tutto pronto per la cessione a titolo definitivo. Il club bergamasco proverà così alla svolta decisiva per la prossima destinazione dell’attaccante dell’Atalanta voglioso di nuove sfide in carriera.

Calciomercato, nuova occasione per Lookman: la svolta in Serie A

Ormai ci siamo a poche ore dal gong finale per conoscere da vicino il futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta. Una big a sorpresa per decifrare subito la sua prossima destinazione: ecco l’affare per continuare a sognare in grande.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, il talentuoso giocatore del Manchester City, Rayan Cherki, resterà fuori per due mesi a causa di un infortunio, saltando il match di Champions contro il Napoli. Una brutta batosta per Pep Guardiola in vista delle prossime sfide dopo un inizio da rivedere. Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici: ancora poche ore di calciomercato per poi prendere la miglior decisione possibile.

L’attaccante nigeriano vorrebbe subito iniziare così una nuova avventura. Non c’è solo il Bayern Monaco sulle sue tracce: occasione last minute anche in casa Manchester City per tornare alla carica sul fronte calciomercato. Ore frenetiche per conoscere da vicino la sua prossima squadra: tante big europee hanno chiesto informazioni sul suo conto.

Un intreccio di qualità per rinforzare così il reparto offensivo di Pep Guardiola alle prese con problemi su problemi. Un inizio stagionale da dimenticare per il City che ora perderà anche un pezzo pregiato per l’attacco: una svolta a sorpresa per chiudere subito la trattativa per l’attaccante nigeriano. Lookman vorrebbe continuare ad essere protagonista nel calcio internazionale per nuove sfide in carriera.