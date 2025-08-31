Milan, nuova idea per la difesa: altro affare last minute col Chelsea

Il Milan può piazzare un altro colpo last minute per puntellare e sistemare la linea di difesa. Altro affare last minute condotto in porto con il Chelsea. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i rossoneri, conclusa l’operazione Nkunku, restano da definire altre due situazioni che lasciano poca serenità in tutto l’ambiente. In primo luogo, infatti, è necessario dare a Massimiliano Allegri un punto di riferimento centrale. Come confermato anche da Igli Tare, sopravvive l’idea di uno scambio con la Roma che permetterebbe a Dovbyk di passare in rossonero ed a Santiago Gimenez di fare il percorso inverso. Con il calciomercato che sta per volgere al termine, però, non ci sono particolari segnali e si tratta di una operazione molto articolata.

Un altro dossier aperto sulla scrivania di Igli Tare però è sicuramente quello di un nuovo difensore centrale che possa portare in dote a questa squadra esperienza e leadership. Elementi che mancano in questa rosa in maniera anche fin troppo evidente e palese. In tal senso, è sfumato il colpo Akanji che sarebbe stato perfetto ed ora il Milan torna a guardare con interesse in casa Chelsea. Come accaduto per Nkunku, la soluzione può arrivare dai Blues con i quali, ormai, in maniera fisiologica si è creata una sorta di corsia preferenziale. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Milan, il nuovo difensore arriva dal Chelsea? Le ultime notizie

Come è noto, si tratta di una priorità assoluta quella del difensore centrale per Massimiliano Allegri ed Igli Tare sta provando, come può, ad accontentarlo. In tal senso, c’è una nuova soluzione da registrare che arriva dal Chelsea e che emerge per la prima volta dalle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. A quanto pare, infatti, il Milan sta guardando con interesse in casa Chelsea, dopo Nkunku, anche per Wesley Fofana. Si tratta di un difensore centrale di alto profilo e che può essere perfetto per i rossoneri.

Ci sono, però, alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il Chelsea, infatti, pur non considerandolo un elemento centrale, non vorrebbe lasciarlo partire, ancor di più dopo l’infortunio occorso a Colwill. Preferirebbe, da questo punto di vista, cedere al Milan Benoit Badiashile, che però ha giocato troppo poco di recente e che allo stato attuale delle cose è KO. Insomma, sono alte le probabilità che il Milan possa pescare ancora tra i Blues per il nuovo difensore centrale sono da non sottovalutare. Si attendono sviluppi su questo fronte, con i tempi che ora stringono.