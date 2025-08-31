Milan, nuova idea dal PSG: affare last minute da 25 milioni

Il Milan non si ferma e sta continuando a cercare in sede di calciomercato i rinforzi per Allegri e stavolta si guarda con interesse in casa Paris Saint Germain. Operazione da 25 milioni di euro che può dare una spinta ai rossoneri in classifica.

Per i rossoneri gli ultimi giorni di calciomercato si sono complicati e non poco, dal momento che quando mancano meno di due giorni ci sono ben tre obiettivi da centrare ancora. Il centravanti al posto di Santiago Gimenez, il difensore centrale ed un centrocampista. Per quest’ultimo ruolo, in realtà, non ci sarebbe una esigenza in senso assoluto, ma l’infortunio di Jashari ed il caso Rabiot hanno spinto la dirigenza del Milan a tentare il colpo per il francese. In tal senso, però, Tare è attento a cogliere ogni possibile occasione che arriva dal calciomercato, come è normale che sia.

E’ normale che sia così per un direttore sportivo del calibro di Igli Tare, che ha sempre dimostrato di avere fiuto per gli affari. In tal senso, in queste ultime ore può guardare con interesse in casa Paris Saint Germain, da cui può emergere una ghiotta occasione di calciomercato. Che il Milan vuole provare a cogliere, laddove si dovessero creare tutti i presupposti necessari. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo.

Milan, occasione in casa PSG? Igli Tare fiuta l’affare last minute

Il Milan ha deciso di puntare su un mix tra giovani di belle speranze e profili di esperienza che possano garantire un certo rendimento. In tal senso, mentre tratta per il bomber, il difensore centrale e per Rabiot, i rossoneri non perdono di vista Parigi. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, infatti, il Milan sta seguendo con vivo interesse la situazione che riguarda Kang-In Lee del Paris Saint Germain. Il giocatore, infatti, è insoddisfatto del suo minutaggio a Parigi e, per questo motivo, potrebbe salutare.

Si tratta di una pista per niente semplice, soprattutto perché Luis Enrique non ne vuole saperlo di lasciarlo andare, ma in questi casi la volontà del calciatore può fare la differenza. Il Milan ci pensa e studia l’evolversi del tutto, ma Kang-In Lee può essere un profilo molto interessante dal momento che garantirebbe una più che valida alternativa sia a Leao che a Pulisic, potendo agire anche sulla trequarti in caso di 4-2-3-1. Insomma, sarebbe un autentico jolly per Massimiliano Allegri. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato ad oggi è pari a 25 milioni di euro.