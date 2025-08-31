Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, nuova idea dal PSG: affare last minute da 25 milioni

Foto dell'autore

Il Milan non si ferma e sta continuando a cercare in sede di calciomercato i rinforzi per Allegri e stavolta si guarda con interesse in casa Paris Saint Germain. Operazione da 25 milioni di euro che può dare una spinta ai rossoneri in classifica.

Per i rossoneri gli ultimi giorni di calciomercato si sono complicati e non poco, dal momento che quando mancano meno di due giorni ci sono ben tre obiettivi da centrare ancora. Il centravanti al posto di Santiago Gimenez, il difensore centrale ed un centrocampista. Per quest’ultimo ruolo, in realtà, non ci sarebbe una esigenza in senso assoluto, ma l’infortunio di Jashari ed il caso Rabiot hanno spinto la dirigenza del Milan a tentare il colpo per il francese. In tal senso, però, Tare è attento a cogliere ogni possibile occasione che arriva dal calciomercato, come è normale che sia.

Kang-In Lee esulta
Milan, nuova idea per il calciomercato dal Paris Saint Germain: le ultime notizie a riguardo (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

E’ normale che sia così per un direttore sportivo del calibro di Igli Tare, che ha sempre dimostrato di avere fiuto per gli affari. In tal senso, in queste ultime ore può guardare con interesse in casa Paris Saint Germain, da cui può emergere una ghiotta occasione di calciomercato. Che il Milan vuole provare a cogliere, laddove si dovessero creare tutti i presupposti necessari. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo.

Milan, occasione in casa PSG? Igli Tare fiuta l’affare last minute

Il Milan ha deciso di puntare su un mix tra giovani di belle speranze e profili di esperienza che possano garantire un certo rendimento. In tal senso, mentre tratta per il bomber, il difensore centrale e per Rabiot, i rossoneri non perdono di vista Parigi. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, infatti, il Milan sta seguendo con vivo interesse la situazione che riguarda Kang-In Lee del Paris Saint Germain. Il giocatore, infatti, è insoddisfatto del suo minutaggio a Parigi e, per questo motivo, potrebbe salutare.

Kang-In Lee esulta
Milan, occasione in casa PSG? Igli Tare fiuta l’affare last minute (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Si tratta di una pista per niente semplice, soprattutto perché Luis Enrique non ne vuole saperlo di lasciarlo andare, ma in questi casi la volontà del calciatore può fare la differenza. Il Milan ci pensa e studia l’evolversi del tutto, ma Kang-In Lee può essere un profilo molto interessante dal momento che garantirebbe una più che valida alternativa sia a Leao che a Pulisic, potendo agire anche sulla trequarti in caso di 4-2-3-1. Insomma, sarebbe un autentico jolly per Massimiliano Allegri. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato ad oggi è pari a 25 milioni di euro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie