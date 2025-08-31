Inter-Udinese, nuova bufera Var: “Mai rigore, solo contro di noi”

Rigore assegnato all’Udinese per il fallo di mano di Dumfries: la decisione dell’arbitro a San Siro fa discutere

Pareggia l’Udinese a San Siro nel corso del primo tempo. Dopo la revisione al monitor, richiamato dalla sala Var, l’arbitro Marchetti ha assegnato un calcio di rigore in favore della formazione ospite.

Sanzionato il tocco con il braccio di Dumfries, autore del gol del momentaneo 1-0. È subito bufera Var: i tifosi dell’Inter non ci stanno e protestano sui social per la decisione presa da arbitro e Var. Di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Per me il campionato finisce oggi e anche la visione delle partite in generale. Questo non è più calcio, è uno sport in cui ogni arbitro decide autonomamente le regole. Questo non è mai rigore, mai. Solo contro di noi #InterUdinese — Vince (@finallyvince) August 31, 2025

Voglio vedere a quanti daranno un altro rigore come qst….

Grrr — Laram2🌻🖤💙 (@Laram214) August 31, 2025

Questo non è mai rigore. Ma porca paletta! #InterUdinese — Silvia neroazzurra con due ⭐️⭐️ (@silviasprea) August 31, 2025

Qualcuno mi deve spiegare ormai qual è il criterio per i tocchi di mano in area.

È una posizione assolutamente congrua con il movimento di salto all’interno dell’area.

Poi se vogliamo che stiano come i pinguini allora diciamo che ogni tocco di mano è rigore — Delu (@IMDelu90) August 31, 2025

Proteste nerazzurre, dunque, per la rete dell’1-1 realizzata da Davis dopo la decisione presa sul calcio di rigore.