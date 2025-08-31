Atalanta
Inter-Udinese, nuova bufera Var: “Mai rigore, solo contro di noi”

Rigore assegnato all’Udinese per il fallo di mano di Dumfries: la decisione dell’arbitro a San Siro fa discutere

Pareggia l’Udinese a San Siro nel corso del primo tempo. Dopo la revisione al monitor, richiamato dalla sala Var, l’arbitro Marchetti ha assegnato un calcio di rigore in favore della formazione ospite.

Sanzionato il tocco con il braccio di Dumfries, autore del gol del momentaneo 1-0. È subito bufera Var: i tifosi dell’Inter non ci stanno e protestano sui social per la decisione presa da arbitro e Var. Di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Proteste nerazzurre, dunque, per la rete dell’1-1 realizzata da Davis dopo la decisione presa sul calcio di rigore.

