Inter, tra rimpianti e sfottò per Kone: “Altro che 40 milioni”

Si torna a parlare del giocatore giallorosso e del tentativo del club milanese, repliche al vetriolo dalla Capitale

Come sempre, anche questa sessione di calciomercato andrà a breve in archivio portando con sé pagelle e bilanci complessivi, commenti sugli affari realizzati e rimpianti e racconti di sliding doors su ciò che poteva essere e non è stato. Non sono state poche le trattative che avrebbero potuto dare un volto diverso alla Serie A, ne sa qualcosa l’Inter che ha visto sfumare diversi obiettivi.

Manu Kone
Inter, tra rimpianti e sfottò per Kone: “Altro che 40 milioni” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

I nerazzurri ci hanno provato per Manu Kone, giocatore che avrebbe potuto dare un quid in più alla mediana di Chivu. Ma non sono riusciti a convincere la Roma, che ha imposto le sue condizioni e non ha fatto partire il francese, in assenza dell’offerta desiderata. Adesso, se lo gode Gasperini, che ha a sua disposizione un centrocampista dominante, autore di un’altra ottima prova con il Pisa, dopo aver già fatto bene col Bologna. E i commenti sui social dopo la serata vissuta all’Arena Garibaldi prendono la forma della presa in giro nei confronti dell’Inter:

Insomma, su ‘X’ tutti concordi sul fatto che l’ex Borussia Monchengladbach sia già candidato a essere uno dei giocatori potenzialmente più determinanti del campionato.

