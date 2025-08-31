Inter, tra rimpianti e sfottò per Kone: “Altro che 40 milioni”

Si torna a parlare del giocatore giallorosso e del tentativo del club milanese, repliche al vetriolo dalla Capitale

Come sempre, anche questa sessione di calciomercato andrà a breve in archivio portando con sé pagelle e bilanci complessivi, commenti sugli affari realizzati e rimpianti e racconti di sliding doors su ciò che poteva essere e non è stato. Non sono state poche le trattative che avrebbero potuto dare un volto diverso alla Serie A, ne sa qualcosa l’Inter che ha visto sfumare diversi obiettivi.

I nerazzurri ci hanno provato per Manu Kone, giocatore che avrebbe potuto dare un quid in più alla mediana di Chivu. Ma non sono riusciti a convincere la Roma, che ha imposto le sue condizioni e non ha fatto partire il francese, in assenza dell’offerta desiderata. Adesso, se lo gode Gasperini, che ha a sua disposizione un centrocampista dominante, autore di un’altra ottima prova con il Pisa, dopo aver già fatto bene col Bologna. E i commenti sui social dopo la serata vissuta all’Arena Garibaldi prendono la forma della presa in giro nei confronti dell’Inter:

#PisaRoma

1. #Soule sappiamo da che livello parte ma non ho idea a che livello possa assestarsi

2. #Hermoso è un titolare ritrovato. Dominante fisicamente, veloce in campo aperto, qualità di palleggio incredibili.

3. #Kone a fine anno vale 45 milioni (per ogni gamba) — gaSperiamo bene (@gasperato) August 30, 2025

Ogni volta che vedo giocare #Kone mi viene la gastrite pensando che il #Milan ha perso settimane per #Fofana avendo la possibilità di prenderlo spendendo pure meno. Oramai le prove sull’incompetenza del gruppo di lavoro @acmilan non si contano . #PisaRoma — Giampaolo Priolo (@giPriolo) August 30, 2025

Erano anni che a Roma non si vedeva un centrocampista come #Konè. 40 milioni forse giusto per il pantaloncino #PisaRoma — Giordano Giusti (@GiordanoGiusti) August 30, 2025

Insomma, su ‘X’ tutti concordi sul fatto che l’ex Borussia Monchengladbach sia già candidato a essere uno dei giocatori potenzialmente più determinanti del campionato.