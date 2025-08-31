Infortunio UFFICIALE per il nuovo acquisto: ko per due mesi

Appena arrivato dal mercato estivo, dovrà restare assente a causa di un infortunio

E’ uno dei tanti grandi colpi estivi del mercato, ma un grave infortunio sembra compromettere subito l’inizio della sua avventura.

Una brutta notizia per Pep Guardiola, che ora dovrà fare i conti con l’infortunio occorso a Rayan Cherki. Il talentuoso calciatore francese ha infatti rimediato uno strappo al quadricipite che lo costringerà a stare fuori un paio di mesi. Una brutta notizia in un momento iniziale certamente complicato per il tecnico catalano, che contro il Brighton ha ottenuto la sua seconda sconfitta consecutiva in questo inizio di Premier League dopo il ko interno subito per mano del Tottenham lo scorso fine settimana.

Manchester City, UFFICIALE: Cherki ko

Cherki non era nemmeno in panchina nella sfida contro i ‘Seagulls’ e il motivo lo ha ben spigato la Federcalcio Francese, che dopo aver ricevuto notizia dal Manchester City, ha diramato un comunicato ufficiale in vista di quelli che saranno gli impegni della nazionale.

La Francia sfiderà Ucraina (in trasferta) e Islanda (in casa) nei match validi per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Dato il forfait di Cherki, il ct Deschamps ha infatti deciso di chiamare Hugo Ekitike del Liverpool. Questo il comunicato della federazione transalpina:

“Didier Deschamps ha dovuto constatare il forfait di Rayan Cherki a causa di uno strappo muscolare. Per sostituirlo il tecnico ha deciso di convocare Hugo Ekitike”.

Una brutta notizia dunque per il tecnico transalpino, ma anche e soprattutto per Pep Guardiola. Cherki si era subito ben integrato nelle dinamiche del City, andando in gol nella gara d’esordio contro il Wolverhampton. Per l’ex Lione possibile dunque un rientro tra fine ottobre ed inizio novembre. Vedremo, visto che l’infortunio arriva a poche ore dalla chiusura del calciomercato, se il club inglese deciderà di muoversi per regalare a Guardiola un’alternativa in più.