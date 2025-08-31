Grave infortunio al ginocchio: operazione e stop di diversi mesi

Assenza pesante, confermati i peggiori timori della vigilia: il calciatore sarà costretto a rimanere a lungo lontano dai campi

Le incognite dei primi momenti della nuova stagione calcistica sono sempre numerosi. In campo, si cercano le prime risposte dopo la preparazione estiva, attendendo magari qualche novità last minute dal mercato. Ma con l’alea di qualche intoppo doloroso e imprevisto, come gravi infortuni che possono cambiare all’improvviso i piani.

E’ una tegola non da poco, quella che ha colpito l’Avellino, che dovrà fare a meno a lungo di Luca D’Andrea. Il club irpino, in Serie B, perde per diversi mesi l’esterno offensivo, che in settimana aveva riscontrato problemi a un ginocchio. L’allenatore Biancolino, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Modena, la seconda di fila dopo quella inaugurale in casa del Frosinone e persa per 2-0, aveva anticipato i timori di una lesione al menisco esterno.

Il tutto è stato, purtroppo per i biancoverdi, confermato dagli esami strumentali. Dunque, all’inizio della prossima settimana, D’Andrea verrà sottoposto a intervento chirurgico, per poi iniziare l’iter riabilitativo. Al momento, non è stata stimata con esattezza la sua assenza dai campi, ma si può facilmente prevedere che ci vorrà qualche mese per rivedere il classe 2004 in campo. Interpellato dai giornalisti in conferenza stampa su eventuali mosse di mercato da parte della società, Biancolino aveva risposto: “Il club sa che cosa fare”. Vedremo che sviluppi ci saranno per la neopromossa compagine campana nel campionato cadetto.