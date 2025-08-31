Atalanta
Genoa-Juventus, Tudor nel mirino: “Inguardabile”

Il verdetto non ammette repliche ed è immediato: nuovo polverone per i bianconeri, i dettagli

Da pochi minuti si è chiuso il primo tempo della sfida del Ferraris tra Genoa e Juventus. Gara tutt’altro che frizzante e che al momento sta viaggiando sul filo sottile dell’equilibrio. Merito dell’atteggiamento aggressivo delle due squadre, che stanno concedendo pochi spazi agli avversari grazie ad una pressione quasi sempre efficace.

Igor Tudor, allenatore della Juventus
Genoa-Juventus, Tudor nel mirino: "Inguardabile"

Bianconeri sottotono soprattutto negli strappi e con poca pericolosità dalla cintola in su. Sebbene sia Conceicao che Yildiz abbiano provato a mettersi in mostra puntando con una certa continuità il diretto marcatore, al momento la manovra degli uomini di Tudor latita. Non ha pagato, almeno fino a questo momento, la scelta di Tudor di schierare Joao Mario sulla corsia mancina. Meno incisivo del solito, l’ex Porto ha macchiato la sua prestazione con un paio di sbavature difensive piuttosto evidenti, una delle quali gli è costato anche un cartellino giallo. 

Genoa-Juventus, prime critiche a Tudor: il motivo

Non è andato molto meglio all’out di destra dove Tudor ha riproposto Kalulu dal primo minuto. Il francese, però, non è riuscito quasi mai ad accompagnare l’azione con continuità, difettando in intraprendenza e velocità. Anche questo ha contribuito a far storcere il naso ai tifosi della Juventus che si aspettano un deciso cambio di passo sugli esterni, a cominciare proprio da Joao Mario. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Non è certo un caso che gli ospiti abbiano avuto le migliori occasioni solo sul finale di primo tempo, quando i ritmi impressi dal Genoa sono fisiologicamente calati: prima Gatti e poi David, però, non sono riusciti a trovare il bersaglio grosso.

