Fuori 4 settimane dopo l’intervento al ginocchio: ecco quando tornerà il nerazzurro

Ha giocato solo pochi minuti in campionato, adesso è arrivata la notizia ufficiale: fuori anche dalla lista dei convocati della Nazionale

Dopo aver giocato la seconda partita del campionato di Serie A, arriva una brutta notizia per la squadra lombarda che dovrà fare a meno del proprio centrocampista.

Stiamo parlando del calciatore dell’Atalanta Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto semplicemente come Ederson. Il calciatore, entrato al minuto 71 della partita d’esordio contro il Pisa di Alberto Gilardino, pareggiata col risultato di 1-1, non è stato convocato per la trasferta di Parma.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in attesa di comunicazioni ufficiali, si sarebbe sottoposto alla pulizia del menisco del ginocchio per risolvere un’infiammazione. Tempi di recupero stimati in quattro settimane e fuori anche dalla lista dei convocati del Brasile del commissario tecnico Carlo Ancelotti per le sfide contro Cile e Bolivia in programma la prossima settimana.