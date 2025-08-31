Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Fuori 4 settimane dopo l’intervento al ginocchio: ecco quando tornerà il nerazzurro

Foto dell'autore

Ha giocato solo pochi minuti in campionato, adesso è arrivata la notizia ufficiale: fuori anche dalla lista dei convocati della Nazionale

Dopo aver giocato la seconda partita del campionato di Serie A, arriva una brutta notizia per la squadra lombarda che dovrà fare a meno del proprio centrocampista.

Giocatore con la maglia nerazzurra che si tiene il ginocchio infortunato
Giocatore nerazzurro infortunato (IA) – Calciomercato.it

Stiamo parlando del calciatore dell’Atalanta Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto semplicemente come Ederson. Il calciatore, entrato al minuto 71 della partita d’esordio contro il Pisa di Alberto Gilardino, pareggiata col risultato di 1-1, non è stato convocato per la trasferta di Parma.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in attesa di comunicazioni ufficiali, si sarebbe sottoposto alla pulizia del menisco del ginocchio per risolvere un’infiammazione. Tempi di recupero stimati in quattro settimane e fuori anche dalla lista dei convocati del Brasile del commissario tecnico Carlo Ancelotti per le sfide contro Cile e Bolivia in programma la prossima settimana.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie