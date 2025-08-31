Atalanta
DIRETTA Serie A, Inter-Udinese e Lazio-Verona: le formazioni ufficiali – LIVE

Foto dell'autore

Si chiude la seconda giornata del campionato di Serie A con le ultime due sfide in programma per questa domenica

Giunge al termine la tre giorni dedicata al secondo turno del massimo campionato italiano con le ultime due partite schedulate per oggi.

Chivu in panchina fa il segno ok con il pollice
Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

L’Inter del nuovo allenatore Cristian Chivu arriva a questo appuntamento col morale alle stelle dopo il più che convincente 5-0 rifilato nella prima giornata al Torino di Marco Baroni, una partita già chiusa nella prima frazione di gioco. I bianconeri di Kosta Runjaic, invece, sono stati fermati sull’1-1 casalingo dal Verona, gol bianconero realizzato dal difensore Kristensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A:

L’altra gara delle 20.45 è quella che vede di fronte la Lazio e il Verona, con i padroni di casa che hanno tutta l’intenzione di rifarsi.

Sarri osserva la Lazio contro il Como da bordocampo
Sarri (LaPresse) – Calciomercato.it

I biancocelesti dell’allenatore Maurizio Sarri, infatti, hanno perso con un netto 2-0 all’esordio contro il Como di Cesc Fabregas, partita dominata dai lariani dal primo all’ultimo minuto che ha fatto scattare l’allarme dalle parti di Formello. Di contro, gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dal pareggio conquistato in rimonta contro l’Udinese lontano dalle mura amiche: decisiva la rete del nuovo capitano Serdar. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-VERONA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr.  All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

