De Bruyne graziato, bufera arbitrale: “Se c’era la Juve…”

Il belga al centro di un caso dopo la gara con il Cagliari, esplodono i commenti contro i campioni d’Italia

Anche se a fatica, il Napoli ha prevalso sul Cagliari, vincendo all’ultimo respiro e confermandosi a punteggio pieno dopo due giornate. Il giorno dopo, però, è quello delle critiche al gioco dei campioni d’Italia, apparso a lungo involuto e poco brillante, nonché del caso arbitrale che coinvolge De Bruyne.

Il belga, nel secondo tempo, è stato ammonito dall’arbitro Bonacina per un brutto fallo su Prati. Un intervento molto duro, che per alcuni avrebbe potuto meritare il cartellino rosso. C’è una spiegazione, secondo il giornalista Giovanni Capuano, che su ‘X’ commenta così: “Il mancato rosso a De Bruyne nasce dal fatto che il contatto avviene con poca intensità (velocità) ed è quasi una strisciata. Dunque, per me corretto ammonire e non espellere. A futura memoria”. Ma il suo parere trova pochi consensi, anzi in molti polemizzano.

Napoli-Cagliari, De Bruyne solo ammonito e scatta la furia social: “Conte ora non si lamenta”

Già sotto il post social del giornalista, sono diversi coloro a ritenere che l’episodio in un contesto differente sarebbe stato valutato in un altro modo. E anche in giro su ‘X’, si trovano altri commenti che attaccano sulla presunta tutela arbitrale a favore del Napoli.

Di seguito, ecco alcuni messaggi al veleno a commento della vicenda:

Dai scommettiamo… un intervento così di Cambiaso su DeBruyne in un Juve Napoli.. — Lele (@70sDaniele) August 31, 2025

l’intervento ad altezza tibia/perone e sempre da rosso se il piede è a martello, non inventiamo “strisciate” o sinonimi vari per non dire quello che è.

È rosso punto, per tutti.

A futura memoria. — ilFabry (@fabryacquario) August 31, 2025

Sì sì, appena cambia l’azzurro col bianconero vedi come la futura memoria svanisce di colpo. — Jack (@giacomosola) August 31, 2025

Con tutto il rispetto, non potevamo mettere le migliori azioni di De Bruyne col ManCity. Era rosso, ma fa nulla. Ora tutti contro la Juve. — ioJuventino (@iojuventino) August 31, 2025

Cercate sempre di giustificare gli altri, se avesse avuto la maglia BIANCONERA, sarebbe stato rosso e 3 giornate di squalifica. Non vi rendete conto di quanto siete ipocriti. — Piccolo Gobbo 🤍🖤🤍🖤 (@piccolofux) August 31, 2025

#DeBruyne era da Rosso e probabilmente anche #juanjesus. Dopo il fuorigioco di #lucca alla prima e questo in due gare appena #conte non avrà retropensieri pic.twitter.com/GJVsP5ezWL — sjfowp (@Pkeys362185) August 31, 2025

Immunità parlamentare #DeBruyne sennò i pulcinella partono col dire “golpa du strisciate” “golpa du nord” — Sneijderismo (@FanaticInter) August 31, 2025

A me preoccupa questo intervento da codice penale di #DeBruyne sullo 0-0 ed il silenzio di media ed inlfuencer…tra l’altro è il secondo episodio a favore in due partite! pic.twitter.com/4sEt9jw6Bw — Gigio Juve (@JuveGigio) August 31, 2025

Il clima si surriscalda già e c’è dunque da prevedere che non mancheranno discussioni di tenore simile per episodi equiparabili.