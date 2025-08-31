Atalanta
De Bruyne graziato, bufera arbitrale: “Se c’era la Juve…”

Il belga al centro di un caso dopo la gara con il Cagliari, esplodono i commenti contro i campioni d’Italia

Anche se a fatica, il Napoli ha prevalso sul Cagliari, vincendo all’ultimo respiro e confermandosi a punteggio pieno dopo due giornate. Il giorno dopo, però, è quello delle critiche al gioco dei campioni d’Italia, apparso a lungo involuto e poco brillante, nonché del caso arbitrale che coinvolge De Bruyne.

De Bruyne graziato, bufera arbitrale: “Se c’era la Juve…” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il belga, nel secondo tempo, è stato ammonito dall’arbitro Bonacina per un brutto fallo su Prati. Un intervento molto duro, che per alcuni avrebbe potuto meritare il cartellino rosso. C’è una spiegazione, secondo il giornalista Giovanni Capuano, che su ‘X’ commenta così: “Il mancato rosso a De Bruyne nasce dal fatto che il contatto avviene con poca intensità (velocità) ed è quasi una strisciata. Dunque, per me corretto ammonire e non espellere. A futura memoria”. Ma il suo parere trova pochi consensi, anzi in molti polemizzano.

Napoli-Cagliari, De Bruyne solo ammonito e scatta la furia social: “Conte ora non si lamenta”

Già sotto il post social del giornalista, sono diversi coloro a ritenere che l’episodio in un contesto differente sarebbe stato valutato in un altro modo. E anche in giro su ‘X’, si trovano altri commenti che attaccano sulla presunta tutela arbitrale a favore del Napoli.

Napoli-Cagliari, De Bruyne solo ammonito e scatta la furia social: “Conte ora non si lamenta” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Di seguito, ecco alcuni messaggi al veleno a commento della vicenda:

Il clima si surriscalda già e c’è dunque da prevedere che non mancheranno discussioni di tenore simile per episodi equiparabili.

