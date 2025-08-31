Bufera last minute sul mercato della Juve: coinvolto Comolli

In casa bianconera il mercato è finito nell’occhio dei ciclone. L’annuncio che mette spalle al muro la Juventus

All’insegna della staticità e dell’incertezza per lunghi tratti del percorso, il calciomercato della Juventus si è scatenato nel finale, sia in entrata, che in uscita, regalando a Igor Tudor una rosa di tutto rispetto, soprattutto in attacco.

Comolli e soci hanno avuto non poche difficoltà in questa calda estate, tra limitazioni varie e problemi da gestire anche all’interno della rosa come quello relativo a Dusan Vlahovic, centravanti che ha saputo riscattarsi a suon di gol nelle prime due giornate di campionato.

Il serbo ha bloccato parte del mercato in entrata della Juve, ma grazie alle partenze di Savona e di Nico Gonzalez, i bianconeri sono riusciti a perfezionare gli arrivi di Openda e Zhegrova.

Juventus, bufera sul mercato: “Comolli non ha bluffato”

A proposito di problematiche relative al calciomercato estivo della Juventus, ha preso la parola Vittorio Oreggia, che su X è stato piuttosto chiaro.

Queste le sue parole che hanno prontamente scatenato anche un’ondata di commenti: “Comolli non ha bluffato: pochi soldi per quest’anno e il prossimo, quindi mercato di seconda fascia e zero illusioni. Giusto dirlo prima di cominciare la rumba in Italia e soprattutto in Europa perché questa Juventus non può competere con le migliori. Poi il calcio è strano…”.

È stato quindi un calciomercato difficoltoso e senza illusioni per la Juventus, che si prepara ad affrontare la stagione sicuramente con entusiasmo, ma con una squadra sulla carta meno completa di altre.