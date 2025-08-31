Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bufera last minute sul mercato della Juve: coinvolto Comolli

Foto dell'autore

In casa bianconera il mercato è finito nell’occhio dei ciclone. L’annuncio che mette spalle al muro la Juventus 

All’insegna della staticità e dell’incertezza per lunghi tratti del percorso, il calciomercato della Juventus si è scatenato nel finale, sia in entrata, che in uscita, regalando a Igor Tudor una rosa di tutto rispetto, soprattutto in attacco.

Comolli
Bufera last minute sul mercato della Juve: coinvolto Comolli – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Comolli e soci hanno avuto non poche difficoltà in questa calda estate, tra limitazioni varie e problemi da gestire anche all’interno della rosa come quello relativo a Dusan Vlahovic, centravanti che ha saputo riscattarsi a suon di gol nelle prime due giornate di campionato.

Il serbo ha bloccato parte del mercato in entrata della Juve, ma grazie alle partenze di Savona e di Nico Gonzalez, i bianconeri sono riusciti a perfezionare gli arrivi di Openda e Zhegrova.

Juventus, bufera sul mercato: “Comolli non ha bluffato”

A proposito di problematiche relative al calciomercato estivo della Juventus, ha preso la parola Vittorio Oreggia, che su X è stato piuttosto chiaro.

Comolli
Juventus, bufera sul mercato: “Comolli non ha bluffato” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Queste le sue parole che hanno prontamente scatenato anche un’ondata di commenti: “Comolli non ha bluffato: pochi soldi per quest’anno e il prossimo, quindi mercato di seconda fascia e zero illusioni. Giusto dirlo prima di cominciare la rumba in Italia e soprattutto in Europa perché questa Juventus non può competere con le migliori. Poi il calcio è strano…”.

È stato quindi un calciomercato difficoltoso e senza illusioni per la Juventus, che si prepara ad affrontare la stagione sicuramente con entusiasmo, ma con una squadra sulla carta meno completa di altre.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie