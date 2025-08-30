Accordo tra Cremonese e Brighton per Sarmiento: tutti i dettagli | CM.IT

Domani l’arrivo in Italia dell’esterno ecuadoregno

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO ORE 12.47 – Trovato alla fine l’accordo per un prestito con obbligo legato alla salvezza della Cremonese. Domani l’arrivo in Italia di Sarmiento.

Trovato alla fine l’accordo per un prestito con obbligo legato alla salvezza della Cremonese. Domani l’arrivo in Italia di Sarmiento. @calciomercatoit https://t.co/Vq2lC8t7lT — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 30, 2025

Cremonese scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Oltre a Vardy, il club lombardo vuole regalare a Nicola un altro acquisto di spessore internazionale: Jeremy Sarmiento.

L’esterno ecuadoregno nato in Spagna, e in possesso anche di passaporto inglese, è reduce da una stagione positiva al Burnley, col quale ha conquistato la promozione diretta in Premier.

Seguito dall’agente e intermediario Rodrigo Infantino, Sarmiento non rientra nei piani del Brighton, col quale ha altri due anni di contratto. Giovane e integro, con caratteristiche che in Serie A potrebbero davvero fare la differenza e aiutare l’undici di Nicola, col quale ha avuto una call l’altro giorno, a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra Cremonese e Brighton è in stato avanzato: in questo momento si stanno discutendo le modalità di pagamento. Se il club inglese dovesse abbassare un po’ le richieste, l’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito più obbligo di riscatto.