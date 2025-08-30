Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, ecco anche Tsimikas: “Felicissimo, daró tutto!” Con lui anche i suoi due cani | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

Il terzino greco arriva in prestito secco dal Liverpool, con ingaggio tutto a carico dei giallorossi

 

Kostas Tsimikas è arrivato a Roma. Il terzino greco è sbarcato a Ciampino intorno alle 15.40 e pochi minuti più tardi si è presentato ai suoi nuovi tifosi, circa 25, che lo aspettavano con impazienza. Prestito secco, con ingaggio interamente coperto dalla Roma, per l’esterno proveniente dal Liverpool che Gasperini voleva per dare il cambio ad Angelino.

Tsimikas è arrivato con l’agente, la compagna e i suoi due cani, parte integrante della sua famiglia. Tanto entusiasmo per il greco ex Olympiacos, che ha scattato foto e firmato maglie, lasciandosi scappare anche le prime parole: “Sono molto felice di essere qui, darò tutto me stesso. Ci vediamo presto, forza Roma!” Ora le visite mediche e poi la firma, stasera guarderà in tv i suoi nuovi compagni in campo a Pisa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie