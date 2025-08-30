Roma, ecco anche Tsimikas: “Felicissimo, daró tutto!” Con lui anche i suoi due cani | VIDEO CM.IT

Il terzino greco arriva in prestito secco dal Liverpool, con ingaggio tutto a carico dei giallorossi

Kostas Tsimikas è arrivato a Roma. Il terzino greco è sbarcato a Ciampino intorno alle 15.40 e pochi minuti più tardi si è presentato ai suoi nuovi tifosi, circa 25, che lo aspettavano con impazienza. Prestito secco, con ingaggio interamente coperto dalla Roma, per l’esterno proveniente dal Liverpool che Gasperini voleva per dare il cambio ad Angelino.

Tsimikas è arrivato con l’agente, la compagna e i suoi due cani, parte integrante della sua famiglia. Tanto entusiasmo per il greco ex Olympiacos, che ha scattato foto e firmato maglie, lasciandosi scappare anche le prime parole: “Sono molto felice di essere qui, darò tutto me stesso. Ci vediamo presto, forza Roma!” Ora le visite mediche e poi la firma, stasera guarderà in tv i suoi nuovi compagni in campo a Pisa.