Pisa-Roma, Gasperini non si sbottona sul mercato. Poi su Dybala e Soulé: “Sono il presente”

Le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport e DAZN nel post partita della sfida di campionato. Ecco le sue parole

Una vittoria senza fronzoli quella della Roma sul campo del Pisa. Dopo un primo tempo piuttosto complicato, i giallorossi hanno avuto il merito di sbloccare prima e di portare nei binari più congeniali alle loro caratteristiche poi una gara non banale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gasperini si è espresso in questi termini sulla prestazione della squadra e sulle reazioni avute dalla stessa.

Il focus principale è chiaramente rivolto alla prova fornita dalla Roma: “In modo globale la prestazione è stata buona contro un Pisa insidioso nel gioco aereo. Abbiamo rischiato nel primo tempo ma poi siamo venuti fuori. Nella ripresa abbiamo fatto bene e ci stava anche un gol in più. Bella l’azione del gol in cui hanno scambiato tutti e tre i calciatori d’attacco: servono queste giocate“.

Poi una considerazione sulla posizione in campo di Koné: “Ha questa capacità di giocare sia largo che centrale, quando prende velocità diventa difficile da contenere, è stato protagonista in tante azioni”. Disponibilità: la stessa che Gasperini sente di aver avuto dal gruppo. Il tecnico della Roma a DAZN ha infatti proseguito: “La squadra si è allenata benissimo in questi mesi, sono veramente soddisfatto e sono felice per i calciatori perché è un gruppo che ho ereditato con valori molto sani. Aiuto dal mercato? Aspettiamo martedì e dopo si possono tirare tutte le somme”.

Immancabile poi un’analisi sull’apporto fornito dai due argentini in attacco: “Dybala-Soulé futuro della Roma sulla trequarti? Sono il presente, vivo di presente. Sono due giocatori che questa sera, Soulé per quasi tutta la partita e Dybala che ha fatto un minutaggio maggiore rispetto a quella con il Bologna, hanno fatto molto bene. Dybala potrà solamente crescere, dobbiamo solo sperare che stia bene: sono due giocatori molto importanti“.