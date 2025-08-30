Nuovo infortunio, stesso ginocchio. UFFICIALE: salta pure la Nazionale

L’infortunio in allenamento, anche se non appare serio, preoccupa il club per la storia clinica del giocatore che non andrà neanche in nazionale
È già partito il weekend della seconda giornata di campionato per la Serie A, con le vittorie di Cremonese e Milan. Due partite intense, a partire da quella dello ‘Zini’ che ha visto prima il doppio vantaggio della squadra di Nicola, poi la rimonta del Sassuolo e infine il rigore nel recupero trasformato da De Luca che vogliono dire 6 punti in 2 partite. I rossoneri invece faticano nel primo tempo, poi vengono fuori con le reti di Loftus-Cheek e Pulisic.
Tra oggi e domani, col mercato ormai agli sgoccioli e quindi in subbuglio, in campo tutte le altre. Niente posticipo del lunedì, visto che è già tempo di nazionali: l’Italia del neo ct Gattuso affronterà Estonia e Israele, con l’imperativo di vincere entrambe le partite per sperare ancora nella qualificazione diretta al Mondiale. Ma la missione è complicatissima con questa Norvegia che ha vinto nettamente il primo scontro diretto.
Dalle prime convocazioni del tecnico novità importanti viste le chiamate per Pio Esposito, Leoni e Fabbian, oltre che i ritorni di Mancini e Scamacca. Decisamente meglio va a diverse altre big, ad esempio la Spagna che deve ancora cominciare il cammino di qualificazioni ma solamente perché è arrivata in finale di Nations League. E in ogni caso il suo percorso presenta solamente l’insidia Turchia, con Georgia e Bulgaria a completare il ‘mini-gruppo’. Anche se le Furie Rosse dovranno rinunciare a un giocatore molto importante.
Barcellona, infortunio per Gavi: salta anche gli impegni con la Spagna
Il Barcellona ha infatti annunciato che Gavi “ha un leggero fastidio al ginocchio destro” e non sarà quindi disponibile domani per la partita contro il Rayo Vallecano. I blaugrana hanno diramato una nota ufficiale, nella quale però non sono specificati i tempi del rientro. In ogni caso il giovane centrocampista, scrive il ‘Mundo Deportivo’, non potrà rispondere neanche alla convocazione del ct de la Fuente per i match contro Bulgaria e Turchia del 4 e 7 settembre.
Gavi si è sottoposto oggi ai controlli presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper mentre i suoi compagni di squadra svolgevano l’ultimo allenamento prima della trasferta a Vallecano. Il Barcellona non vuole correre rischi, soprattutto perché il ginocchio è lo stesso che ha subito già un grave infortunio il 19 novembre 2023. Gavi aveva riportato una rottura completa del legamento crociato e una conseguente lesione al menisco esterno in una partita contro la Georgia che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi un anno.
In seguito al comunicato medico del Barcellona, anche la nazionale spagnola ha confermato che Gavi non sarà convocato per le partite contro Bulgaria e Turchia e, per il momento, non ha annunciato alcun sostituto. In ogni caso il club catalano per ora esclude problemi seri, ma la prudenza è massima. Potrebbero bastare anche un paio di settimane di riposo.