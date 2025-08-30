Nuovo infortunio, stesso ginocchio. UFFICIALE: salta pure la Nazionale

L’infortunio in allenamento, anche se non appare serio, preoccupa il club per la storia clinica del giocatore che non andrà neanche in nazionale

È già partito il weekend della seconda giornata di campionato per la Serie A, con le vittorie di Cremonese e Milan. Due partite intense, a partire da quella dello ‘Zini’ che ha visto prima il doppio vantaggio della squadra di Nicola, poi la rimonta del Sassuolo e infine il rigore nel recupero trasformato da De Luca che vogliono dire 6 punti in 2 partite. I rossoneri invece faticano nel primo tempo, poi vengono fuori con le reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Tra oggi e domani, col mercato ormai agli sgoccioli e quindi in subbuglio, in campo tutte le altre. Niente posticipo del lunedì, visto che è già tempo di nazionali: l’Italia del neo ct Gattuso affronterà Estonia e Israele, con l’imperativo di vincere entrambe le partite per sperare ancora nella qualificazione diretta al Mondiale. Ma la missione è complicatissima con questa Norvegia che ha vinto nettamente il primo scontro diretto.

Dalle prime convocazioni del tecnico novità importanti viste le chiamate per Pio Esposito, Leoni e Fabbian, oltre che i ritorni di Mancini e Scamacca. Decisamente meglio va a diverse altre big, ad esempio la Spagna che deve ancora cominciare il cammino di qualificazioni ma solamente perché è arrivata in finale di Nations League. E in ogni caso il suo percorso presenta solamente l’insidia Turchia, con Georgia e Bulgaria a completare il ‘mini-gruppo’. Anche se le Furie Rosse dovranno rinunciare a un giocatore molto importante.

Barcellona, infortunio per Gavi: salta anche gli impegni con la Spagna

Il Barcellona ha infatti annunciato che Gavi “ha un leggero fastidio al ginocchio destro” e non sarà quindi disponibile domani per la partita contro il Rayo Vallecano. I blaugrana hanno diramato una nota ufficiale, nella quale però non sono specificati i tempi del rientro. In ogni caso il giovane centrocampista, scrive il ‘Mundo Deportivo’, non potrà rispondere neanche alla convocazione del ct de la Fuente per i match contro Bulgaria e Turchia del 4 e 7 settembre.

Gavi si è sottoposto oggi ai controlli presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper mentre i suoi compagni di squadra svolgevano l’ultimo allenamento prima della trasferta a Vallecano. Il Barcellona non vuole correre rischi, soprattutto perché il ginocchio è lo stesso che ha subito già un grave infortunio il 19 novembre 2023. Gavi aveva riportato una rottura completa del legamento crociato e una conseguente lesione al menisco esterno in una partita contro la Georgia che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi un anno.

In seguito al comunicato medico del Barcellona, ​​anche la nazionale spagnola ha confermato che Gavi non sarà convocato per le partite contro Bulgaria e Turchia e, per il momento, non ha annunciato alcun sostituto. In ogni caso il club catalano per ora esclude problemi seri, ma la prudenza è massima. Potrebbero bastare anche un paio di settimane di riposo.