Milan: Akanji dice no, già pronto il sostituto

I rossoneri hanno ricevuto un nuovo ‘due di picche’ sul calciomercato. Lo svizzero, infatti, non ha accettato la proposta avanzata da Tare

Il nuovo difensore del Milan non sarà Akanji. Il centrale svizzero, nonostante la corte dei rossoneri, ha preferito declinare la proposta del club di via Aldo Rossi sottolineando di voler giocare la Champions League. L’inserimento del Tottenham ha cambiato un po’ le carte in tavola. Ora i rossoneri dovranno lavorare con attenzione per individuare una soluzione differente. Il nome di Foyth resta assolutamente una possibilità, ma attenzione anche ad un’altra pista.

Chalobah esulta dopo una rete
Milan: Akanji dice no, già pronto il sostituto

Il Chelsea nelle prossime ore dovranno sfoltire obbligatoriamente la rosa e il Milan ne potrebbe approfittare per andare a chiudere una operazione di calciomercato e prendere il difensore. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la questione. Ma di certo il no di Akanji non semplifica le cose di via Aldo Rossi e bisognerà trovare in poco tempo una soluzione.

Calciomercato Milan: Akanji rifiuta, chi potrebbe arrivare

Il Milan continua a lavorare in maniera molto intensa sul calciomercato. I rossoneri hanno provato in tutti i modi a convincere Akanji dopo l’accordo di massima con il Manchester City. Il difensore svizzero, però, ha preferito non accettare la destinazione italiana per aspettare un club che disputa la Champions League. Un qualcosa di davvero molto particolare e che non semplifica affatto il lavoro della squadra di via Aldo Rossi.

Ora bisognerà individuare una alternativa valida. Nelle prossime ore Tare sonderà diversi profili con l’obiettivo di trovare il nome giusto da dare ad Allegri e completare il reparto difensivo. Ad oggi è davvero molto difficile individuare un profilo anche per le difficoltà che ci sono state. Attenzione, però, alla possibilità di sondare il terreno per Chalobah, difensore che lascerà il Chelsea in questo calciomercato.

Chalobah in primo piano
Calciomercato Milan: Akanji rifiuta, chi potrebbe arrivare

Il Milan è alla ricerca di un registra difensivo e Chalobah ha le caratteristiche ideali. Senza dimenticare che non rientra nei piani del Chelsea e i Blues sperano di trovare una soluzione in queste ultime ore di calciomercato magari anche in prestito. E quindi resta una possibilità da seguire a partire magari già da domani.

Mercato Milan: Chalobah il nome giusto per la difesa?

Il Milan ha sperato di poter convincere Akanji. Il pressing per lo svizzero, però, non ha dato i risultati sperati visto che il difensore ha detto di no alla proposta dei rossoneri. Ora Tare dovrà individuare una soluzione e il none Chalobah è sicuramente da tenere in considerazione.

Chalobah durante una partita
Mercato Milan: Chalobah il nome giusto per la difesa?

Il giocatore non rientra nei piani del Chelsea e dovrà trovare una soluzione in questo calciomercato. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se si sbloccherà questa trattativa.

 

