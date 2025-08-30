Atalanta
Metà squadra è contro di lui: l’allenatore si dimette durante la sosta

“La sua testardaggine potrebbe spingerlo ad andarsene”

Lo spogliatoio è in subbuglio, sostanzialmente una polveriera. C’è chi dice che almeno mezza squadra sia contro di lui, contro il proprio allenatore. Se è davvero così, l’epilogo non può che essere scontato: l’esonero? No, perché a quanto pare il club non se la sente – almeno per ora – di farlo fuori, tenendolo a libro paga.

Panchina calcio
Metà squadra è contro di lui: l'allenatore si dimette durante la sosta

L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella delle dimissioni. Ebbene sì, il tecnico starebbe meditando di dimettersi. Quando? All’inizio della prossima settimana, in pratica durante la sosta per le Nazionali.

Amorim-United già ai titoli di coda?

Amorim-Manchester United, probabilmente siamo già ai titoli di coda. L’avventura del portoghese a Old Trafford potrebbe quindi concludersi dopo nemmeno un anno e una campagna acquisti estiva da ben 200 milioni di sterline.

Lo United ha fatto scattare l’ennesima rivoluzione, una rivoluzione che si è vista soprattutto in attacco. Ma fin qui gli effetti sperati non si sono visti, anzi il Manchester resta quello da una decina d’anni a questa parte. Ormai è un club da metà classifica, glorioso senz’altro ma sempre da metà classifica.

L’umiliazione in EFL Cup

La goccia che può far traboccare il vaso potrebbe essere l’umiliazione in EFL Cup, dove è stato buttato fuori ai rigori dal Grimsby Town, formazione di quarta divisione. Il ko ha avuto degli strascichi pesantissimi, giocatori (alcuni e importanti) contro allenatore, allenatore contro giocatori. Un sorta di resa dei conti, di già, senza che la cosa sorprenda più di tanto. Lo United è un cantiere aperto all’infinito, con Amorim che non sembra essere all’altezza della situazione.

“Amorim potrebbe dimettersi già la prossima settimana”

La fine del matrimonio appare davvero vicinissima, a un passo. Per ‘The Guardian’ l’ex Sporting potrebbe dimettersi “già la prossima settimana”.

Amorim sulla panchina del Manchester United
"Amorim potrebbe dimettersi già la prossima settimana"

Sembra che lo United non abbia intenzione di esonerare Amorim – aggiunge l’autorevole fonte inglese – ma nel club c’è la sensazione che se i risultati non cambieranno, la sua testardaggine potrebbe spingerlo ad andarsene, forse già la prossima settimana durante la sosta per le nazionali, piuttosto che cambiare i suoi metodi”.

Proprio il rifiuto di cambiare i propri metodi, incluso certi dogmi tattici, è uno dei tanti motivi per cui metà squadra è sempre più insoddisfatta del proprio allenatore.

