Metà squadra è contro di lui: l’allenatore si dimette durante la sosta

Lo spogliatoio è in subbuglio, sostanzialmente una polveriera. C’è chi dice che almeno mezza squadra sia contro di lui, contro il proprio allenatore. Se è davvero così, l’epilogo non può che essere scontato: l’esonero? No, perché a quanto pare il club non se la sente – almeno per ora – di farlo fuori, tenendolo a libro paga.

L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella delle dimissioni. Ebbene sì, il tecnico starebbe meditando di dimettersi. Quando? All’inizio della prossima settimana, in pratica durante la sosta per le Nazionali.

Amorim-United già ai titoli di coda?

Amorim-Manchester United, probabilmente siamo già ai titoli di coda. L’avventura del portoghese a Old Trafford potrebbe quindi concludersi dopo nemmeno un anno e una campagna acquisti estiva da ben 200 milioni di sterline.

Lo United ha fatto scattare l’ennesima rivoluzione, una rivoluzione che si è vista soprattutto in attacco. Ma fin qui gli effetti sperati non si sono visti, anzi il Manchester resta quello da una decina d’anni a questa parte. Ormai è un club da metà classifica, glorioso senz’altro ma sempre da metà classifica.

L’umiliazione in EFL Cup

La goccia che può far traboccare il vaso potrebbe essere l’umiliazione in EFL Cup, dove è stato buttato fuori ai rigori dal Grimsby Town, formazione di quarta divisione. Il ko ha avuto degli strascichi pesantissimi, giocatori (alcuni e importanti) contro allenatore, allenatore contro giocatori. Un sorta di resa dei conti, di già, senza che la cosa sorprenda più di tanto. Lo United è un cantiere aperto all’infinito, con Amorim che non sembra essere all’altezza della situazione.

“Amorim potrebbe dimettersi già la prossima settimana”

La fine del matrimonio appare davvero vicinissima, a un passo. Per ‘The Guardian’ l’ex Sporting potrebbe dimettersi “già la prossima settimana”.

“Sembra che lo United non abbia intenzione di esonerare Amorim – aggiunge l’autorevole fonte inglese – ma nel club c’è la sensazione che se i risultati non cambieranno, la sua testardaggine potrebbe spingerlo ad andarsene, forse già la prossima settimana durante la sosta per le nazionali, piuttosto che cambiare i suoi metodi”.

Proprio il rifiuto di cambiare i propri metodi, incluso certi dogmi tattici, è uno dei tanti motivi per cui metà squadra è sempre più insoddisfatta del proprio allenatore.