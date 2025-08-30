Malore e partita sospesa 10 minuti: trasporto immediato all’ospedale

Il match è stato interrotto dall’arbitro per oltre dieci minuti: cosa è successo

Partita sospesa dall’arbitro all’inizio del secondo tempo. Precisamente al minuto 55′, quando il direttore di gara è stato informato dell’accaduto: si è trattato di un collasso, con la persona trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino.

Malore sugli spalti, sospesa Alaves-Atletico Madrid

Attimi di paura al ‘Mendizorroza’, durante Alaves-Atletico Madrid: un tifoso è svenuto sugli spalti e la gara è stata interrotta per oltre dieci minuti. Lo stesso tifoso è stato immediatamente soccorso e portato via su di una barella: successivamente in un centro medico di Vitoria.

Il match è stato sospeso sul punteggio di 1-1, che poi è stato il risultato finale. Si tratta di un altro passo falso della squadra di Simeone in questo inizio di stagione: i ‘Colchoneros’ hanno conquistato solo 2 punti nelle prime 3 giornate della Liga. Si tratta del peggior avvio dell’Atletico da quando il ‘Cholo’ siede in panchina.

Atletico in crisi: Raspadori entra solo nel finale

Dopo il ko alla prima in casa dell’Espanyol, Julian Alvarez e compagni hanno pareggiato in casa contro l’Elche e, oggi, a Vitoria contro l’Alaves: al gol di Giuliano Simeone, ha risposto Vicente su calcio di rigore. L’ex Atalanta Ruggeri è entrato a venti minuti dal termine al posto di Cardoso, mentre per Raspadori scarsi 6 minuti di gioco (recupero compreso) in sostituzione dello stesso Alvarez. Fin qui l’ex Napoli ha collezionato solo scampoli di gara, restando a secco di gol.