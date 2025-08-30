L’ufficialità dell’UEFA che tormenta l’Inter: “È un inferno”

Rischia di essere più complicato del previsto il cammino in Champions della squadra di Chivu

“È un inferno”. L’ufficialità data dall’UEFA non è stata accolta benissimo, per usare un eufemismo, dalla maggior parte dei tifosi dell’Inter. In attesa delle ‘reazioni’, se mai ci saranno, di Chivu o dei dirigenti nerazzurri, magari domani sera prima e/o dopo la gara con l’Udinese valevole per la seconda giornata di Serie A.

Stamane l’UEFA ha ufficializzato il calendario della League Phase di Champions. Quello di Lautaro e compagni, con tutta sincerità, è piuttosto particolare per non dire anomalo. In pratica, nelle prime 4 gare l’Inter affronterà le avversarie sulla carta più agevoli: dopo il debutto contro l’Ajax ad Amsterdam, Slavia Praga, Union St.Gilloise e i kazaki dell’Almaty.

La formazione di Chivu sarà pressoché obbligata a vincerle tutte in ottica qualificazione diretta agli ottavi, dato che nelle ultime quattro giocherà a Madrid contro l’Atletico, in casa contro Arsenal e Liverpool, e infine – all’ultima giornata – contro il Borussia Dortmund in Germania. “È un inferno”, l’esclamazione che riassume il pensiero degli interisti sul calendario Champions, ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Le prime 4 è OBBLIGATORIO fare punteggio pieno. 🤞🙏💪❤️‍🔥🖤💙 — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) August 30, 2025

il ritorno è un inferno — dqr3sxx7 (@dqr3sxx7) August 30, 2025

Non un bel calendario, avere le 4 più forti tutte ravvicinate potrebbe creare non pochi problemi alla squadra. Speriamo di fare subito 12 punti nelle prime per sperare di evitare i playoff — Marco Zorzan (@MarcoZorzy) August 30, 2025

partite molto brutte. le partite più difficili sono le ultime 4 — Wayne cuschieri (@CuschieriWayne) August 30, 2025

Visto il calendario praticamente in Champions League bisogna fare 12 punti nelle prime 4 giornate e cercare gli altri 4/5 nelle restanti 4.#inter — il Viga (@lore_viga) August 30, 2025

Champions, debutto ‘speciale’ per Chivu

L’Inter debutterà in Champions il prossimo 17 settembre. Mister Chivu esordirà nella massima competizione europea per club, vinta da calciatore nel 2010 proprio con la maglia nerazzurra, in casa di quell’Ajax della quale è stato pure capitano. La sfida che andrà in scena all’Amsterda Arena avrà sicuramente un sapore ‘speciale’ per il tecnico rumeno.