Juventus, niente Napoli per Vlahovic e 50 milioni buttati: “Una storia grave”

Continua la telenovela sul futuro del centravanti serbo: il no della Juve al Napoli fa discutere

Tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus, con il club bianconero che non è ancora riuscito a piazzare sul mercato il centravanti serbo.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva l’ex Fiorentina rimane ancora alla corte di Tudor e all’esordio stagionale in campionato contro il Parma è subentrato nella ripresa firmando la rete del raddoppio per la ‘Vecchia Signora’.

La Juve vuole cedere il centravanti per non perderlo a parametro zero tra un anno, quando scadrà il contratto del numero 9 con la società bianconera. Al momento però in corsa per Vlahovic c’è solamente il Milan, con qualche timido tentativo dalla Premier League da parte del Newcastle. Il Dg juventino Comolli valuta il serbo circa 25 milioni di euro, ma a frenare le pretendenti – e nello specifico caso il ‘Diavolo’ dell’estimatore Allegri – è il pesantissimo ingaggio del 25enne bomber.

Calciomercato Juve, il no al Napoli per Vlahovic: “Danno da 50 milioni”

Vlahovic nell’ultimo anno a Torino guadagnerà infatti 12 milioni netti, al lordo oltre 23 milioni di euro. Una cifra fuori portata per il Milan e al quale lo stesso centravanti non vuole rinunciare.

L’ex Fiorentina potrebbe così clamorosamente restare alla Juventus, a questo punto da terza scelte considerando il possibile ritorno di Kolo Muani sotto la Mole dopo l’arrivo alla corte di Tudor a inizio estate di Jonathan David. Vlahovic così andrebbe in scadenza nel 2026 e la ‘Vecchia Signora’ non incasserebbe nulla dal suo addio. Da capire se nel rush finale del mercato il Milan o qualche altra pretendente affonderà il colpo, intanto spunta il retroscena Napoli e la presunta offerta rispedita al mittente da parte della Juve.

Graziano Carugo Campi non va giù per il sottile e chiosa sulla questione: “Se rifiuti 35 milioni dal Napoli per Vlahovic a un anno dalla scadenza, o lo tieni o se poi lo vendi a meno hai fatto un danno economico al tuo club e parliamo di una cinquantina di milioni, stipendi inclusi. Non fatico a credere alla storia, ma è una storia grave“, il commento del giornalista sul proprio profilo ‘X’. Il destino di Vlahovic rimane sempre in bilico.