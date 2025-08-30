Juventus, doppio idea dal Belgio: l’attacco cambia faccia

La Juventus può mettere a segno un doppio colpo last minute in questa sessione estiva ed emerge, in tal senso, una doppia idea dal Belgio. L’attacco, infatti, può seriamente cambiare faccia ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

La situazione per i bianconeri è in continuo divenire ed è difficile, in un contesto di questo tipo, avere chiari gli obiettivi all’orizzonte. In tal senso, per la Juve le ultime notizie su Randal Kolo Muani non sono per niente incoraggianti. Comolli lo ha a lungo inseguito, ma proprio ora che è arrivato a poter chiudere con il Paris Saint Germain la società tutta sta riflettendo sulla bontà di questa operazione. Soprattutto in termini di dispendio in termini economici. Per questo motivo, con la trattativa entrata in una fase di stallo, si stanno valutando tutte le alternative per la Juventus.

I tempi, va da sé, stringono e per questo motivo bisogna sciogliere in fretta le riserve e, soprattutto, andare a cercare delle operazioni che siano poi realmente fattibili. In tal senso, a quanto pare la Juventus sta valutando con attenzione la possibilità di porre in essere un doppio innesto che arriva dal Belgio e che può cambiare in maniera radicale la faccia della squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che possono essere significative.

Doppio innesto in avanti dal Belgio? Le ultime in casa Juventus

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, proprio a causa delle difficoltà per arrivare a Randal Kolo Muani, la Juventus starebbe valutando con attenzione le alternative. E tra queste sopravvive l’idea che porta a Lois Openda, fortissimo attaccante di proprietà del Lipsia e che rappresenta un pilastro anche della Nazionale belga. Ha caratteristiche diverse rispetto al bomber del Paris Saint Germain, e potrebbe stravolgere l’attacco dei bianconeri insieme ad un suo compagno in Nazionale.

E’ delle scorse settimane, infatti, la notizia lanciata dalla Spagna dell’interessamento della Juventus anche per un altro attaccante belga, vale a dire Dodi Lukebakio. Di proprietà del Siviglia, è un profilo alternativo a Zhegrova. Anche lui, però, arriverebbe solo in caso di cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. A differenza del kosovaro, però, non c’è una squadra come l’Olympique Marsiglia che preme per chiudere. Ovviamente servirebbe uno sforzo enorme da parte della Juventus per questo doppio colpo.

Ai 50 milioni di euro circa che servirebbero per Openda, andrebbero aggiunti poi i circa 30 che il Siviglia chiede per Lukebakio. La strada è a dir poco in salita ma si tratta di due idee che, a quanto pare, sopravvivono.