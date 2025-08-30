Inter, non solo Bastoni: 200 milioni per la coppia

L’Inter lavora sul presente e sul futuro della squadra ma occhio ad un possibile assalto dall’estero. Pioggia di soldi

Dopo l’esordio brillante contro il Torino, l’Inter si prepara alla gara di domani sera contro l’Udinese che servirà a Chivu per iniziare subito a trovare la giusta continuità.

L’allenatore rumeno sta pian piano imprimendo il proprio marchio sulla compagine nerazzurra che dovrà tornare a vincere dopo un’annata illusoria, la quale si è conclusa senza sussulti. Per farlo l’Inter riparte non solo da alcuni nuovi innesti come Sucic, ma anche dai volti noti e leader dello spogliatoio.

Tra questi spicca anche Alessandro Bastoni, andato peraltro in gol alla prima uscita stagionale nel 5-0 contro il Torino. Il forte centrale della Nazionale è ormai tra i più importanti nel ruolo anche a livello europeo, tanto da finire nel mirino di un altro top club assoluto.

Dalla Spagna c’è chi sarebbe pronto a mettere sul piatto cifre da capogiro pur di arrivare a Bastoni, che dal canto suo resta estremamente legato all’ambiente interista.

Calciomercato Inter, il Barcellona punta anche su Bastoni: affare per il 2026

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sta preparando una corposa doppia mossa di mercato per il 2026, che coinvolgerebbe anche l’Inter.

Stando a quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, il consiglio di amministrazione del Barça stanzierà circa 200 milioni di euro per completare due colpi di rilievo: Alessandro Bastoni e Julian Alvarez. Sarebbe una mossa significativa sia a livello sportivo che politico, con Laporta che cerca di consolidare il suo progetto in vista delle elezioni presidenziali del club.

Per ciò che concerne in particolare il centrale italiano, pare che sia diventato un’ossessione di Laporta, Deco e Flick per dare equilibrio, valore e leadership alla compagine catalana. L’esperienza di Bastoni è già enorme e dopo la partenza di Iñigo Martínez per l’Arabia Saudita, il nerazzurro sembrerebbe essere il sostituto naturale per affiancare Cubarsì in ottica futura.

Non sarà semplice convincere l’Inter, ma Laporta ha tutta l’intenzione di fare il doppio colpo passando anche da alcune cessioni utili a liberare spazio sia in campo che a livello salariale. La volontà dei catalani è quella di incamerare circa 70/80 milioni dagli addii per poi nel 2026 finanziare la restante parte puntando a Bastoni e Alvarez.