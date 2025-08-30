Atalanta
DIRETTA Serie A, Napoli-Cagliari 0-0 e Pisa-Roma 0-0: Svilar si supera su Meister – LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i rossoblu di Pisacane e quello dell’Arena Garibaldi’ tra i nerazzurri di Gilardino e i giallorossi di Gasperini in tempo reale

Il Napoli riceve il Cagliari e la Roma fa visita al Pisa nei due anticipi serali del sabato validi per la seconda giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono di fronte formazioni che ambiscono ai vertici della classifica con altre che puntano a non retrocedere che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Bonacina di Bergamo e Collu di Cagliari.

Diretta Napoli Cagliari Live Serie A
Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it

Da un lato, allo stadio ‘Maradona’, gli azzurri campioni in carica di Antonio Conte vanno a caccia di un’altra vittoria dopo quella di sabato scorso contro il Sassuolo che ha portato le firme di McTominay e De Bruyne. I partenopei vogliono partire forte, visto che dopo la pausa per le Nazionali arriverà anche la Champions League. I rossoblu di Vincenzo Pisacane, invece, sognano il colpaccio dopo il pareggio in extremis contro la Fiorentina. La passata stagione questa fu la partita che assegnò il quarto scudetto al Napoli.

Dall’altro lato, alla ‘Arena Garibaldi’, i giallorossi di Gian Piero Gasperini vogliono dare seguito al successo di misura della prima giornata contro il Bologna grazie a Wesley per mettere in cascina punti nella corsa Champions. I neopromossi nerazzurri di Alberto Gilardino, però, sono determinati a vendere cara la pelle come una settimana fa, quando imposero il pareggio all’Atalanta. Questa sfida manca in Serie A dal 1991, quando i capitolini vinsero 1-0 con gol di Muzzi.

Napoli-Cagliari e Pisa-Roma, probabili formazioni e dove vederle in tv

La partita del Maradona sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi soltanto sulla app di Dazn, mentre quella dell’Arena Garibaldi sarà trasmessa anche in tv su Sky Sport. Calciomercato.it vi offre i match tra Napoli e Cagliari e tra Pisa e Roma live in tempo reale.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Deiola, Palestra; Folorunsho; Esposito. All. Pisacane

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

Diretta Pisa Roma Live Serie A
Gilardino e Gasperini (foto Ansa) – Calciomercato.it

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

CLASSIFICA SERIE A: Cremonese* punti 6; Inter, Napoli, Como*, Juventus, Bologna*, Roma e Milan* 3; Atalanta* 2; Fiorentina, Cagliari, Pisa, Genoa, Udinese, Parma*, Verona e Lecce* 1; Lazio, Sassuolo* e Torino 0.
*una partita in più

Per quanto riguarda i prossimi impegni, Cagliari e Napoli torneranno in campo sabato 13 settembre per sfidare nell’ordine il Parma alle ore 15 e la Fiorentina alle ore 20:45. Domenica 14 settembre sarà la volta di Roma e Pisa, rispettivamente all’ora di pranzo contro il Torino e nel pomeriggio contro l’Udinese.

