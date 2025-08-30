Cutrone riacciuffa l’Atalanta: il Bologna supera il Como, decide Orsolini

Da pochi istanti si sono chiuse le sfide del ‘Tardini’ e del Dall’Ara: ecco tutte le emozioni delle due sfide

Gare vibranti e tutt’altro che banali quelle valide per i primi due anticipi della seconda giornata di Serie A. A Bologna a decidere la contesa a favore della compagine di Italiano è il ‘solito’ Orsolini che stende un Como più appannato del solito; non si sblocca l’Atalanta di Juric che, passata in vantaggio grazie a Pasalic, viene ripresa sull’1-1 dal tap-in di Cutrone.

Rispetto a quanto successo contro il Pisa, l’Atalanta questa volta ha un approccio più deciso alla gara. Nella prima mezz’ora è Scamacca il calciatore più pericoloso: dopo aver chiamato Circati al primo intervento, l’attaccante orobico si mette in luce disegnando un pallonetto al bacio dai trenta metri che scheggia clamorosamente il palo. I ducali si affidano prevalentemente a sporadiche ripartenze e costruiscono poco: Bernabé si mette in proprio ad una manciata di minuti dal duplice fischio, Carnesecchi risponde presente.

Nella ripresa il Parma prende campo e fiducia. Al minuto 66 da segnalare due occasioni importanti, entrambi di testa: Pellegrini si eleva e con un colpo preciso fa la barba al palo; sul capovolgimento di fronte Krstovic non riesce a centrare la porta da ottima posizione. Passano due giri di lancetta e De Ketelaere conduce un ottimo contropiede al termine del quale serve Sulemana: il jolly di Juric, però, cincischia e alla fine mastica il pallone dal cuore dell’area di rigore. Il gol è nell’aria per gli orobici che riescono a trovare il vantaggio grazie a Pasalic che al minuto 79 si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.

La rete del croato – convalidata dopo la consueta revisione al VAR – non spegne la verve dei padroni di casa che organizzano subito una reazione vibrante che culmina con la rete del pareggio: Carnesecchi respinge sui piedi di Cutrone che da due passi fa 1-1. Secondo pareggio consecutivo per l’Atalanta di Juric che rinvia l’appuntamento alla vittoria.

Bologna-Como 1-0, decide Orsolini: prima sconfitta stagionale per Fabregas

Anche il match del Dall’Ara si sviluppa soprattutto nel primo tempo lungo i binari dell’equilibrio. Dopo una lunga fase di studio, a cavallo del ventesimo minuto di gioco i lariani si rendono pericolosi con Nico Paz che raccoglie un pallone vagante e scalda i guanti di Skorupski. I rossoblu faticano inizialmente a trovare le contromisure giuste ma crescono con il passare dei minuti. Prima Fabbian non riesce a chiudere un ottimo traversone proveniente dalla corsia mancina; poi Orsolini chiama Butez ad un importante intervento.

Al 58′ la prima sliding door dell’incontro: Lucumí lancia lungo, Castro lavora bene il pallone, elude l’intervento del diretto marcatore e serve ad Orsolini un pallone che l’esterno del Bologna – fresco di convocazione in Nazionale – è bravo a calciare di prima intenzione in porta. Complice una deviazione decisiva, Butez è battuto. I padroni di casa sono poi bravi a ‘spegnere’ i ritmi dell’incontro: da segnalare solo una chance capitata sui piedi di Morata che però non fa male alla retroguardia rossoblu. Il Como carica a testa bassa, ma trova la prima sconfitta stagionale.

TABELLINO PARMA-ATALANTA 1-1: 79′ Pasalic, 85′ Cutrone

TABELLINO BOLOGNA-COMO 1-0: 59′ Orsolini

CLASSIFICA SERIE A: Cremonese* punti 6; Inter, Napoli, Como*, Juventus, Bologna*, Roma e Milan* 3; Atalanta* 2; Fiorentina, Cagliari, Pisa, Genoa, Udinese, Parma*, Verona e Lecce* 1; Lazio, Sassuolo* e Torino 0.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Cremonese-Sassuolo 3-2

Lecce-Milan 0-2

Bologna-Como 1-0

Pisa-Atalanta 1-1

Napoli-Cagliari ore 20:45

Pisa-Roma ore 20:45

Genoa-Juventus domani ore 18:30

Torino-Fiorentina domani ore 18:30

Inter-Udinese domani ore 20:45

Lazio-Verona domani ore 20:45