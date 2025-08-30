Champions League, calendario italiane: che squilibrio per l’Inter

La Juventus inizia con il Borussia Dortmund e finisce col Monaco, il Napoli fa l’esordio a casa di Guardiola e l’Atalanta coi campioni del Psg

Dopo i sorteggi di giovedì scorso a Montecarlo, oggi la Uefa ha stilato il calendario completo delle otto giornate della fase campionato della Champions League. Si parte con le prime sfide spalmate su tre giorni tra il 16 e il 18 settembre, mentre nell’ultimo turno si giocheranno diciotto partite in contemporanea il 28 gennaio 2026.

Guardando il calendario delle italiane, spicca lo squilibrio di quello dell’Inter. La squadra di Chivu giocherà le prime quattro giornate contro le squadre sulla carta più deboli (terza e quarta fascia) e le ultime quattro con le formazioni più forti (teste di serie e seconda fascia). La Juventus farà l’esordio col Borussia Dortmund in casa, poi le due trasferta in Spagna con Villarreal e Real Madrid, mentre nell’ultima fa visita al Monaco di Pogba.

Per quanto riguarda il Napoli, i big match sono all’inizio e alla fine: la prima giornata metterà Conte di fronte a Guardiola nella trasferta contro il Manchester City, mentre l’ultima vedrà gli azzurri ricevere il Chelsea al ‘Maradona’. Debutto da brividi pure per l’Atalanta di Juric, che faranno visita ai campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain. Ecco il calendario completo delle italiane in Champions League.

PRIMA GIORNATA

Juventus-Borussia Dortmund martedì 16 settembre ore 21

Ajax-Inter mercoledì 17 settembre ore 21

Psg-Atalanta mercoledì 17 settembre ore 21

Manchester City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

SECONDA GIORNATA

Atalanta-Club Brugge martedì 30 settembre ore 18:45

Inter-Slavia Praga martedì 30 settembre ore 21

Napoli-Sporting CP mercoledì 1 ottobre ore 21

Villarreal-Juvents mercoledì 1 ottobre ore 21

TERZA GIORNATA

Psv Eindhoven-Napoli martedì 21 ottobre ore 21

Union SG-Inter martedì 21 ottobre ore 21

Atalanta-Slavia Praga mercoledì 22 ottobre ore 21

Real Madrid-Juventus mercoledì 22 ottobre ore 21

QUARTA GIORNATA

Napoli-Eintracht Francoforte martedì 4 novembre ore 18:45

Juventus-Sporting CP martedì 4 novembre ore 21

Inter-Kairat Almaty mercoledì 5 novembre ore 21

Marsiglia-Atalanta mercoledì 5 novembre ore 21

QUINTA GIORNATA

Bodo Glimt-Juventus martedì 25 novembre ore 21

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Atletico Madrid-Inter mercoledì 26 novembre ore 21

Eintracht Francoforte-Atalanta mercoledì 26 novembre ore 21

SESTA GIORNATA

Atalanta-Chelsea martedì 9 dicembre ore 21

Inter-Liverpool martedì 9 dicembre ore 21

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Juventus-Pafos mercoledì 10 dicembre ore 21

SETTIMA GIORNATA

Copenaghen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Inter-Arsenal martedì 20 gennaio ore 21

Atalanta-Athletic Bilbao gennaio 21 dicembre ore 21

Juventus-Benfica mercoledì 21 gennaio ore 21

OTTAVA GIORNATA

Borussia Dortmund-Inter mercoledì 28 gennaio ore 21

Monaco-Juventus mercoledì 28 gennaio ore 21

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21

Union SG-Atalanta mercoledì 28 gennaio ore 21