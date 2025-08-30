Calciomercato Inter, è fatta: accordo con l’Olympiacos

Un momento decisivo per chiudere subito l’affare in Grecia. Spunta l’intreccio con l’Inter in vista della prossima stagione: ecco l’occasione

Una nuova mossa strategica per mettere a segno un’operazione di mercato con l’Olympiacos. Ormai ci siamo per la fumata bianca tanto desiderata: manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’Inter continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: il presidente Marotta vuole regalare un’altra gioia all’allenatore nerazzurro.

Una nuova occasione di calciomercato per l’Inter. La società nerazzurra è sempre molto attiva per mettere a segno gli ultimi rinforzi a fine agosto: ecco la nuova occasione con l’intreccio in Grecia. Saranno ore intense per arrivare subito alla fumata bianca tanto desiderata: arriveranno nuovi indizi di mercato nei prossimi giorni per incrementare il tasso tecnico della formazione a disposizione di Chivu. Novità interessanti per mettere così a segno un nuovo colpo a sorpresa: ecco la nuova occasione di mercato con l’Olympiacos.

Calciomercato, l’intreccio in Grecia: affare con l’Inter

Pochi minuti fa è arrivata la decisione definitiva per Mehdi Taremi ad un passo dall’Olympiakos per circa due milioni di euro e mezzo. Secondo le novità dell’ultim’ora le parti sono alla revisione dei documenti, il calciatore è in attesa dell’ultimo ok per viaggiare. Una nuova cessione in casa nerazzurra, ma occhio anche alla situazione di Davide Frattesi. Con l’arrivo di Sucic, lo spazio per il centrocampista italiano si è ridotto a dismisura.

Il presidente Marotta cercherà così di chiudere anche per il nuovo colpo in difesa: Solet è sempre nel mirino dei nerazzurri, ma non è solo il profilo interessante per l’Inter. Una voglia immensa per arrivare alla decisione definitiva in ottica futura: Taremi è pronto a cambiare aria a titolo definitivo per iniziare così un nuovo progetto avvincente in Grecia.

Una nuova occasione di mercato in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Il presidente Marotta non vede l’ora di chiudere per nuovi affari tra difesa e centrocampo: tanti i nomi sul taccuino della dirigenza dell’Inter per regalare un nuovo acquisto di spessore internazionale. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca tanto attesa: ultime ore frenetiche di calciomercato per poi pensare soltanto alle dinamiche di campo. Una voglia immensa per sognare in grande con l’obiettivo di tornare a vincere lo Scudetto a fine stagione, ma l’obiettivo principale resta la vittoria della Champions League.