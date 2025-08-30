Boniface stavolta arriva davvero, nuovo club dopo il No del Milan

Il nigeriano dopo le visite e il clamoroso epilogo della trattativa con i rossoneri, si prepara a ripartire da un altro club di prestigio

Il mercato del Milan è stato sicuramente turbolento, un po’ in tutti i reparti, tra entrate e uscite. In difesa la questione Thiaw e l’arrivo di De Winter, a centrocampo la lunghissima telenovela legata a Jashari che ora è ai box per un brutto infortunio. E ancora in attacco l’attaccante che ancora manca ad Allegri, che lo ha sottolineato anche nella conferenza prima di Lecce-Milan.”Gimenez, l’unica punta che abbiamo”, ha detto il mister livornese.

E per il messicano si sta lavorando, come ammesso pubblicamente da Tare, a uno scambio con Dovbyk della Roma. Ma in ogni caso un altro centravanti ai rossoneri servirà. Soprattutto dopo i tentativi per Harder e soprattutto Boniface. Il nigeriano è stato al centro di un vero e proprio intrigo, con i dubbi sulle sue condizioni fisiche, i controlli approfonditi e il ritorno in Germania. Poi lo sfogo del giocatore sui social, che non ha gradito. L’arrivo di Nkunku non esclude assolutamente quello di un centravanti, anche se il francese ormai ex Chelsea può agire in tutti i ruoli dell’attacco, compreso quello da punta. Chiaro che lo spartiacque in questo senso è stata l’operazione Boniface, che però potrebbe ancora spostarsi dal Bayer Leverkusen nonostante le vicende col Milan. Il classe 2000 è fuori dai piani dei tedeschi, ma è assolutamente convinto di essere integro dal punto di vista fisico.

Il West Ham su Boniface: riflessioni in corso dopo la trattativa saltata col Milan

In questo senso Boniface potrebbe finire anche in Premier League, più precisamente a Londra dove il West Ham sta facendo fuoco e fiamme in questi ultimi giorni. Prima Matheus Fernandes dal Southampton per oltre 40 milioni di euro, poi anche Magassa – su cui c’erano anche gli occhi della Roma – dal Monaco per una cifra che dovrebbe superare di poco i 20 milioni di euro. Ma i londinesi starebbero pensando a un altro colpo per finire in bellezza la sessione estiva che chiuderà lunedì alle 19 locali. Soprattutto considerando le prime tre partite che hanno fatto registrare tre sconfitte con ben 11 gol subiti tra coppa e Premier.

Secondo ‘Give Me Sport’, il West Ham sta sondando l’eventuale disponibilità proprio di Boniface, che alcune parti in causa stanno cercando di spingere proprio a Londra. La pista potrebbe scaldarsi in questi ultimissimi giorni, in questo senso più di un intermediario si sta muovendo. Il club starebbe effettivamente considerando l’ipotesi che porta al nigeriano e in generale quella di prendere un altro attaccante, anche se le priorità fino ad ora sono state altre. Si tratterà comunque di una decisione “dell’ultimo minuto”, con la preferenza che sembra però più per un attaccante ‘creativo’, di qualità, che per una punta vera. Valutazioni in corso.