Anguissa al 95′ fa esplodere il ‘Maradona’: il gol di Soulé regola il Pisa

Si sono chiuse anche le gare che hanno visto protagonisti gli Azzurri e i giallorossi, vittoriosi rispettivamente contro Cagliari e Pisa

Faticando più del dovuto, il Napoli riesce ad avere la meglio di un Cagliari ben messo in campo e quasi mai in sofferenza: a decidere la sfida è il tap in di Anguissa. Vittoriosa anche la Roma sul campo del Pisa, sempre 0-1: Soulé stappa la partita al minuto 55, di fatto indirizzandola.

Pronti via e il Napoli prova subito a fare la partita. Il giropalla degli Azzurri, però, non è incisivo come a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lucca si dà da fare soprattutto spalle alla porta ma fatica a calamitare palloni in zona calda. L’ex attaccante dell’Udinese prima non riesce ad arrivare su un traversone pericoloso al quarto minuto, poi conclude piuttosto debolmente al tramonto della prima frazione di gioco. Nel mezzo da segnalare una conclusione di De Bruyne abbondantemente alta e una conclusione di McTominay che scalda i guanti di Caprile.

Dopo un approccio piuttosto timido all’incontro, però, il Cagliari prende progressivamente le misure, muovendosi in modo armonico e di reparto. Capita sui piedi di Folorunsho al minuto 76 – di fatto – l’occasione più ghiotta della partita per i sardi: il centrocampista rossoblu sfugge alla marcatura avversaria e si fa trovare pronto sul secondo pallo, non riuscendo però ad impattare nel migliore dei modi il pallone che termina alto sopra la traversa. I padroni di casa caricano a testa bassa.

Passano due giri di lancette e una sbavatura in fase di disimpegno di Deiola spiana la strada a Noa Lang la cui conclusione masticata, però, non spaventa Caprile. Al minuto 89 ci prova Anguissa ma il suo colpo di testa termina alto. Quando tutto lasciava presagire ad uno scialbo 0-0 per i padroni di casa, però, la deviazione vincente proprio di Anguissa regala tre punti molto preziosi agli uomini di Conte.

Pisa-Roma, Soulé decide la sfida: seconda vittoria consecutiva per Gasperini

Anche il primo tempo della Roma è stato tutto tranne che ordinaria amministrazione per i giallorossi che, però, hanno avuto il merito di sbloccare il match nel suo momento topico.

Dopo un paio di occasioni capitate sui piedi di Meister nella prima frazione di gioco, la compagine di Gasperini prende in mano le redini della partita indirizzandola proprio con Soulé che capitalizza la bella assistenza di Ferguson per mettere il timbro sul gol del vantaggio. Ancora l’argentino trova il raddoppio, ma la rete è viziata da un controllo di braccio.

A dare ritmo alla manovra della Roma, però, ci ha pensato soprattutto l’ingresso di Paulo Dybala, assolutamente a suo agio nella veste tattica che gli ha ritagliato Gasperini. Nel finale gli ospiti non soffrono più di tanto la verve di un Pisa che può uscire comunque a testa alta: positivo l’ingresso in campo di Cuadrado con il colombiano che si è messo in mostra in un paio di occasioni con un tiro dalla media distanza.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Roma e Cremonese punti 6; Inter*, Como, Juventus*, Bologna e Milan 3; Atalanta 2; Fiorentina*, Cagliari, Pisa, Genoa*, Udinese*, Parma, Verona* e Lecce 1; Lazio*, Sassuolo e Torino* 0.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Cremonese-Sassuolo 3-2

Lecce-Milan 0-2

Bologna-Como 1-0

Parma-Atalanta 1-1

Napoli-Cagliari 1-0

Pisa-Roma 0-1

Genoa-Juventus domani ore 18:30

Torino-Fiorentina domani ore 18:30

Inter-Udinese domani ore 20:45

Lazio-Verona domani ore 20:45