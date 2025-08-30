“Al Milan regna la confusione più totale”: bomba Allegri e Tare

Il mercato rossonero è sotto la lente di tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per alcune dinamiche interne

Nonostante la prima vittoria stagionale, o meglio in campionato, il Milan resta sotto la lente d’ingrandimento. E non solo per il gioco espresso – e soprattutto il risultato – contro la Cremonese e in particolare nel primo tempo di Lecce. I tifosi e gli addetti ai lavori hanno puntato il dito contro la dirigenza per il mercato, per le tempistiche in primis. Con il campionato già iniziato infatti i rossoneri non hanno regalato ad Allegri la punta che dovrebbe essere quella titolare, visto che Gimenez è stato messo pubblicamente sul mercato da Tare.

Allo stesso tempo non stanno convincendo ancora i difensori, con De Winter giovane di grande prospettiva ma ancora tutto da vedere a certi livelli. Insomma, i tre punti in due partite di certo non hanno aiutato ma tutti si aspettano che il Milan viva queste ultime ore della sessione estiva da grande protagonista. Per l’arrivo di una punta, al netto dello scambio con la Roma che coinvolge Dovbyk e Gimenez a cui si sta lavorando, ma anche di un difensore. Akanji è l’obiettivo, non semplice da raggiungere. Nel frattempo è arrivato Nkunku, una freccia importante all’arco di Allegri che di certo non è però un centravanti. Ma per alcuni c’è da parlare soprattutto della gestione di determinati rapporti e dinamiche all’interno della società sulle scelte in sede di mercato. In questo senso l’eminenza ‘grigia’, secondo Emanuele Cammaroto, sarebbe Moncada.

Milan, Cammaroto durissimo: “Tare e Allegri ‘commissariati’ da Moncada”

Sulle frequenze di ‘Radio Punto Zero’, il giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha parlato proprio di quanto sta accadendo all’interno della direzione sportiva rossonera: “Nel Milan regna la confusione più totale. Tare e Allegri sono ‘commissariati’ da Moncada e un intermediario che lavora per il Milan. Ibra è sparito dai radar. Il Milan voleva Vlahovic e non l’ha preso, Jashari si è infortunato… Nkunku non è un attaccante da 20 gol. Il Milan resta una incompiuta”.

Una serie di concetti duri, che si uniscono anche a una punta di delusione per quello che poteva fare l’Inter e invece ha preferito non concludere. “Bilancio del mercato? Faremo a tempo debito il bilancio del Napoli. Stando a quanto si prospetta, l’Inter chiude senza prendere Lookman, dovrà difendersi dall’assalto del Newcastle a Frattesi. Io direi che l’Inter con Lookman avrebbe spostato gli equilibri, senza è un’altra storia”, le parole di Cammaroto. Ma le parole sul Milan suonano come un campanello d’allarme.