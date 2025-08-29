Atalanta
Serie A, fessura al piede UFFICIALE: bomber out un mese e mezzo

Lungo stop per il big: è arrivato il comunicato ufficiale del club. Tutti gli aggiornamenti sui tempi di recupero

Si ferma un altro big in Serie A. Inizia nel peggiore dei modi la sua stagione, c’è il comunicato ufficiale del club che ha reso noti anche i tempi di recupero.

Infortunio in Serie A: lungo stop per il big (LaPresse) – Calciomercato.it

Come comunicato dal Como, Diao è finito ko e sarà costretto ai box per diverse settimane: “Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro“.

“A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane“, conclude la nota del club.

Como, Diao torna ad ottobre: i tempi di recupero

Fabregas perde così uno dei suoi titolarissimi per l’intero mese di settembre: Diao tornerà in campo dopo la seconda pausa Nazionali di ottobre.

Diao con la maglia del Como (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

L’obiettivo per lo staff medico potrebbe diventare Como-Juventus alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, nel weekend del 18 e 19 ottobre. Per Diao, in ogni caso, lo stop sarà piuttosto lungo. Arriva la prima tegola pesante per Fabregas.

