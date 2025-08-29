Sarmiento si avvicina alla Cremonese: le ultime | CM.IT

Trattativa in stato avanzato col Brighton per l’esterno ecuadoregno

Cremonese scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Oltre a Vardy, il club lombardo vuole regalare a Nicola un altro acquisto di spessore internazionale: Jeremy Sarmiento.

L’esterno ecuadoregno nato in Spagna, e in possesso anche di passaporto inglese, è reduce da una stagione positiva al Burnley, col quale ha conquistato la promozione diretta in Premier.

Seguito dall’agente e intermediario Rodrigo Infantino, Sarmiento non rientra nei piani del Brighton, col quale ha altri due anni di contratto. Giovane e integro, con caratteristiche che in Serie A potrebbero davvero fare la differenza e aiutare l’undici di Nicola, col quale ha avuto una call l’altro giorno, a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa tra Cremonese e Brighton è in stato avanzato: in questo momento si stanno discutendo le modalità di pagamento. Se il club inglese dovesse abbassare un po’ le richieste, l’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito più obbligo di riscatto.