Lecce-Milan si accende subito, furia Allegri: “Decisione vergognosa”

Polemiche a non finire dopo la decisione dell’arbitro Marinelli

Lecce-Milan si è accesa praticamente subito, dopo il gol siglato da Gabbia al 4′ che ha portato – solo per qualche secondo – in vantaggio la squadra di Allegri. La rete del difensore rossonero è stata annullata dall’arbitro Marinelli, dopo il richiamo al Var.

Come ha spiegato lo stesso Marinelli in diretta, la rete non è stata convalidata a causa della “spinta a due mani” di Gabbia all’indirizzo di Coulibaly.

La decisione del direttore di gara non è stata digerita dalla panchina milanista, in particolare da Allegri, e ovviamente dai tifosi del Milan. Sui social, nella fattispecie su X fioccano i commenti contro la scelta di annullare l’1-0 di Modric e compagni. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Dopo il gol annullato, il Milan ha accusato un po’ il colpo rischiando di subire lo svantaggio in almeno un paio di occasioni. La gara è comunque equilibrata, anche se la squadra di Allegri fatica a creare nuove occasioni per passare in vantaggio.

