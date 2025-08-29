Lecce-Milan si accende subito, furia Allegri: “Decisione vergognosa”

Polemiche a non finire dopo la decisione dell’arbitro Marinelli

Lecce-Milan si è accesa praticamente subito, dopo il gol siglato da Gabbia al 4′ che ha portato – solo per qualche secondo – in vantaggio la squadra di Allegri. La rete del difensore rossonero è stata annullata dall’arbitro Marinelli, dopo il richiamo al Var.

Come ha spiegato lo stesso Marinelli in diretta, la rete non è stata convalidata a causa della “spinta a due mani” di Gabbia all’indirizzo di Coulibaly.

❌ ANNULLATO IL VANTAGGIO DEL MILAN! 👀 L’arbitro Marinelli viene richiamato al Var e comunica il fallo di Gabbia ai danni di Coulibaly, facendo esplodere il Via del Mare. Decisione giusta❓#LecceMilan pic.twitter.com/aCFQXf0sxg — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 29, 2025

La decisione del direttore di gara non è stata digerita dalla panchina milanista, in particolare da Allegri, e ovviamente dai tifosi del Milan. Sui social, nella fattispecie su X fioccano i commenti contro la scelta di annullare l’1-0 di Modric e compagni. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Solo una squadra può segnare spingendo gli avversari con due mani. Indovinate quale? Esatto, quella che “contro tutto e tutti”.#LecceMilan pic.twitter.com/I16BZwXbzB — L’avvocato (@Filippowallet) August 29, 2025

Dopo il gol annullato a #Gabbia, tutti i difensori saranno autorizzati a volare via al minimo contatto e provocare l’aborto preventivo di qualsiasi occasione da gol.

Vergognosa la decisione arbitrale.

Questo è calcio, non basket.

VOLARE OH OH…@AIA_it @acmilan #LecceMilan — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) August 29, 2025

Guardo il Tennis che è diventato uno sport più di contatto rispetto al calcio #leccemilan — Andrea Terraneo (@AndreaTerraneo1) August 29, 2025

Hanno chiamato VARotta per annullare il gol #LecceMilan — Andrea (@iosonoaerdna) August 29, 2025

La spinta o il vantaggio è impercettibile non rientra nel protocollo, la deve rilevare l’arbitro in diretta. È gol #leccemilan — raul-78 (@udepla) August 29, 2025

Incredibile cosa è diventato il calcio. Var negli speaker, arbitri sempre più protagonisti. Un normale contatto da area su un difensore che non sarebbe mai entrato nell’azione.

Ridicolo #LecceMilan — CAnicoLA (@ca_nico_la) August 29, 2025

Questo non era fallo manco nel basket.

Chiudiamo tutto dai.#LecceMilan — Pablo 🇦🇷🇮🇹 (@pablo_peruzzi) August 29, 2025

Dopo il gol annullato, il Milan ha accusato un po’ il colpo rischiando di subire lo svantaggio in almeno un paio di occasioni. La gara è comunque equilibrata, anche se la squadra di Allegri fatica a creare nuove occasioni per passare in vantaggio.