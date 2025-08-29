Juve: non solo Jackson, altro affare con il Chelsea

I bianconeri continuano a lavorare con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. In attacco il nome di Jackson è ritornato in auge, ma attenzione ad una doppia operazione con i Blues

La Juventus dovrà assolutamente accelerare nel corso dei prossimi giorni. Al momento il calciomercato dei bianconeri vive una fase di stallo comunque molto importante. Zhegrova sembra essere destinato a saltare e aumentano le chance di una permanenza di Nico Gonzalez. Stessa cosa per McKennie e Vlahovic. Insomma, piani che sono cambiati in corso d’opera anche a causa di cessioni saltate. Ora l’attenzione è rivolta a due ruoli: attaccante ed esterno destro.

Attenzione ad una possibile doppia operazione con il Chelsea. L’interesse nei confronti di Jackson è reale. L’attaccante rappresenta una alternativa in caso di una fumata nera (molto probabile) per Kolo Muani. E la trattativa di calciomercato potrebbe allargarsi anche ad un altro calciatore. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se la Juventus farà davvero un tentativo per il calciatore.

Calciomercato Juventus: doppio affare con il Chelsea, i dettagli

Sono giorni di riflessioni per la Juventus su come muoversi sul calciomercato. Alcune mancate uscite potrebbero portare i bianconeri a fare meno movimenti di quanto ipotizzato in un primo momento. Ma l’asse con il Chelsea è destinato a rafforzarsi vista la necessità di andare a prendere dei giocatori in grado di colmare le lacune presenti in rosa.

In attacco il nome in cima ai desideri della Juventus è sempre quello di Kolo Muani. Ma nelle ultime ore, come confermato anche da Tuttosport e Gazzetta dello Sport, è ritornato in auge anche il profilo di Jackson. I rapporti con il Chelsea sono buoni e un tentativo per l’attaccante non è da escludere. Attenzione anche ad una possibile doppia operazione visto che il profilo di Acheampong stuzzica molto il club bianconero.

Il classe 2006 è un terzino destro con caratteristiche differenti rispetto a Joao Mario e potrebbe partire in questo calciomercato davanti ad una proposta intorno ai 10-15 milioni di euro. La Juventus potrebbe farci un pensierino considerata anche la capacità del giovane inglese di poter agire da centrale o da braccetto a destra in caso di emergenza.

Al momento la certezza sembra rappresentata dal reale interesse della Juventus nei confronti di Jackson in questa fase calciomercato. Ma il discorso con il Chelsea potrebbe essere allargato anche ad Acheampong, terzino classe 2006. A destra manca un giocatore come l’inglese.

Per adesso si è nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere. Ma l’asse fra Juventus e Chelsea potrebbe non fermarsi solo a Jackson.