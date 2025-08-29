DIRETTA Serie A, Cremonese-Sassuolo 0-0: PARTITA INIZIATA LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra i grigiorossi di Nicola e i neroverdi di Grosso in tempo reale

La Cremonese ospita il Sassuolo nel primo anticipo del venerdì che apre la seconda giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due neopromosse che ambiscono ad ottenere la salvezza aritmetica nel più breve tempo possibile che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte i grigiorossi di Davide Nicola vogliono dare seguito alla clamorosa vittoria all’esordio in trasferta contro il Milan per 2-1 grazie ai gol di Baschirotto e Bonazzoli. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti dopo il deludente avvio con l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Palermo e andare alla sosta per le Nazionali a punteggio pieno.

Dall’altra parte i neroverdi di Fabio Grosso, privi dello squalificato Kone, vogliono iniziare a muovere la propria classifica dopo essere stati sconfitti al debutto in casa dal Napoli campione d’Italia in carica. Serve un risultato positivo per dare subito una svolta alla stagione. Lo scorso maggio in Serie B, su questo stesso campo, la sfida terminò con un pareggio per 1-1 per effetto dei gol messi a segno da Lautentie e Barbieri.

Cremonese-Sassuolo, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn in diretta e in esclusiva. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giovanni Zini’ tra Cremonese e Sassuolo live in tempo reale.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Vandeputte, Bondo, Collocolo, Pezzella; Sanabria, Vazquez. All. Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

PROSSIMI IMPEGNI: Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre ore 18; Verona-Cremonese lunedì 15 settembre ore 18:30.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 3, Napoli 3, Como 3, Juventus 3, Cremonese 3, Roma 3, Fiorentina 1, Cagliari 1, Atalanta 1, Pisa 1, Lecce 1, Genoa 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Milan 0, Parma 0, Lazio 0, Sassuolo 0, Torino 0.