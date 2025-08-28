Salta la panchina dopo la sconfitta: il comunicato UFFICIALE

Fatale l’ultimo passo falso al tecnico, che si vede esonerato dal club: l’annuncio è arrivato poco fa

Nonostante si sia ancora all’inizio della stagione, siamo già di fronte alle prime partite dai verdetti decisivi. Nel bene e nel male. E non sono state poche le squadre importanti che hanno iniziato col piede sbagliato. Al punto che arriva già un esonero piuttosto significativo.

A pagare dazio, è stato Solskjaer, tecnico del Besiktas. Serata amarissima per i turchi, che sono usciti dalla Conference League ancora prima di arrivare al tabellone principale. Nonostante i favori del pronostico, il Besiktas è stato eliminato dagli svizzeri del Losanna, capaci di vincere per 1-0 a Istanbul dopo l’1-1 dell’andata. Una sconfitta fatale al tecnico, al quale la società ha dato il benservito con un comunicato ufficiale circa un’ora e mezza dopo la fine della partita, dopo aver preso la decisione al termine di una riunione d’urgenza del consiglio d’amministrazione.