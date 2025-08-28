Plusvalenza Zalewski: “Richiesta d’indagine alla FIGC”

Un’ultim’ora che non lascerà tranquilli i tifosi dell’Inter: la segnalazione sulla cessione del laterale da parte dei nerazzurri

Mentre la sessione estiva ci calciomercato si avvia alla chiusura ufficiale fissata alle 20:00 del 1 settembre ed i club sono alla spasmodica ricerca degli ultimi colpi da mettere a referto, tra entrate ed uscite, l’attenzione del mondo del pallone potrebbe focalizzarsi su Nicola Zalewski.

Non per particolari meriti sportivi o per il talento che il ragazzo, ex Roma, ha dimostrato in carriera. Al centro di tutto il recente passaggio del 23enne di Tivoli dall’Inter all’Atalanta, un’operazione che ha permesso ai vicecampioni d’Italia e di mettere in cascina denaro fresco grazie ad una plusvalenza lampo. Un mese o poco più dopo il riscatto dai giallorossi per circa 6 milioni, il calciatore è stato venduto al club bergamasco per 16 milioni di euro. Un’operazione che nessuno si aspettava ma che, alla fine, oggi è finita nell’occhio del ciclone. O meglio, del Codacons.

Pare infatti che la trattativa tra Inter e Atalanta sia finita proprio nel mirino del Codacons che intende andare a fondo di questa situazione. Il Codacons sta per presentare una segnalazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano, e alla Procura Federale della FIGC riguardo a una possibile o presunta plusvalenza fittizia che riguarderebbe proprio il passaggio di Zalewski dall’Inter all’Atalanta, qualche settimana fa.

Caos Zalewski, il Codacons non ci sta

Il calciatore si è trasferito dalla Roma all’Inter in prestito, un’operazione divenuta solo successivamente a titolo definitvo con il riscatto da parte del club meneghino lo scorso 23 giugno per 6 milioni di euro. Successivamente, Zalewski è passato all’Atalanta il 17 agosto per 16 milioni, ad una manciata di giorni dall’inizio della Serie A.

Una differenza di 10 milioni, in un lasso di tempo evidentemente breve, che ha fatto scattare l’allarme al Codacons. Nel comunicato si parla di valore di mercato aumentato di 18.083 euro per ogni minuto giocato (553′ all’Inter). “Un aumento di valore di mercato che apparirebbe sproporzionato rispetto al reale utilizzo sportivo del calciatore”, scrive il Codacons. Un’operazione che avrebbe generato, nell’immediato, un effetto contabile di plusvalenza da 10 milioni di euro. “Il valore economico del giocatore apparirebbe, alla luce del suo limitato utilizzo, sproporzionato rispetto alle somme relative al trasferimento di mercato”.

Si parla poi di “Sovrastima fittizia” per la corposa differenza tra cifra di acquisto e quella di vendita, in tempi brevi, di Zalewski. Il Codacons ha quindi chiesto un’indagine scrupolosa soprattutto sotto l’aspetto contabile e alla congruità del valore reale del calciatore. L’inchiesta si focalizzerà sul determinare il reale valore sportivo del calciatore, oggi all’Atalanta, e le cifre contabilizzate in via ufficiale. “Al fine di accertare la presenza di eventuali sovrastime fittizie finalizzate a realizzare plusvalenze gonfiate“.