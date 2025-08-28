Milan: Jimenez in Premier, il sostituto arriva con lo scambio

Il rapporto fra lo spagnolo e Allegri è definitivamente deteriorato: il tecnico lo ha messo fuori rosa e attenzione alla possibilità di uno scambio

L’ingresso in campo al posto di Estupinan contro la Cremonese sembrava rappresentare una sorta di tregua fra Jimenez e Allegri. In realtà non è assolutamente così. Lo spagnolo, come riferito da Gianluca Di Marzio, è stato escluso dai convocati per la sfida contro il Lecce per motivi disciplinari ed ora la sua partenza è davvero scontata. Su di lui si sono mossi da tempo Roma e Como, ma attenzione anche alla pista estera.

Stando alle ultime informazioni, un club inglese ha preso informazioni su Jimenez. Una pista da tenere in considerazione in questi ultimi giorni di calciomercato visto che Allegri non ha intenzione di puntare sullo spagnolo. E attenzione alla possibilità di utilizzare il classe 2005 come una pedina di scambio per portare il suo erede in rosa. Al momento non c’è una urgenza di sostituirlo vista la presenza di Saelemaekers, ma una operazione in quel ruolo è da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: Jimenez in Premier, scambio immediato

Roma e Como hanno fatto dei passi concreti per Jimenez. I lariani si sono mossi per un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi potrebbero ragionare sulla possibilità di andarlo a prendere a titolo definitivo mettendo sul piatto Dovbyk. Ma l’ucraino in questo momento non è una priorità considerato l’arrivo di Nkunku e la conferma di Gimenez. Per questo motivo massima attenzione alla pista inglese.

Il Bournemouth sarebbe fortemente interessata a Jimenez. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto i 20 milioni di euro richiesti dal Milan per la cessione dello spagnolo, ma attenzione anche ad uno scambio. Non è da escludere che i rossoneri decidano di rilanciare chiedendo il cartellino di Julian Araujo. Il classe 2001 è uno dei talenti presenti nel campionato inglese e rappresenta una soluzione importante di calciomercato per i rossoneri.

Il nome di Araujo è da tenere in considerazione per il Milan anche se non è una priorità. Athekame e Saelemaekers rappresentano due garanzie per i rossoneri in caso di conferma del 3-5-2. Ma il belga potrebbe comunque partire e quindi Tare intervenire sul calciomercato per rinforzare l’out di destra con il messicano che resta una ipotesi da vagliare.

Mercato Milan: Araujo in cambio di Jimenez?

Il Bournemouth potrebbe muoversi per Jimenez e l’ipotesi di uno scambio con Araujo in questi ultimi giorni di calciomercato è da considerare. Possibile sia un trasferimento in prestito di entrambi i calciatori oppure una operazione a titolo definitivo con un cash in favore del Milan.

La valutazione del Milan di Jimenez è di circa 20 milioni. Il Borunemouth, quindi, potrebbe ragionare sulla possibilità di offrire 10 milioni più Araujo per raggiungere la richiesta dei rossoneri. Al momento siamo nel campo delle ipotesi. La certezza è rappresentata dal fatto che lo spagnolo non rientra più nei piani di Allegri.