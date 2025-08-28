Juve, bufera Kolo Muani: “Società imbarazzante”

Polemiche furiose per il ritorno del francese in bianconero. Ecco cosa sta succedendo

Il tira e molla col PSG per Randal Kolo Muani sta andando avanti da mesi, almeno dalla fine della scorsa stagione, quando i due club hanno dovuto trovare l’accordo per permettere al francese di giocare in bianconero il Mondiale per Club.

L’intesa per un nuovo affare, data anche la volontà ferrea del calciatore e di tutte le parti in causa, è sempre più vicina sulla base di 60 milioni di euro complessivi. La trattativa, tuttavia, si è trasformata in una lunga telenovela, complici sicuramente anche le lungaggini per le varie cessioni, Vlahovic compreso.

L’intenzione della Juve resta comunque di chiudere l’arrivo del francese a prescindere dal serbo e nelle ultime ore le posizioni dei due club sembrano sempre più vicine. Nel frattempo i tifosi juventini sui social si stanno dividendo in maniera evidente.

Da una parte c’è chi aspetta Kolo Muani con ansia, memore di quanto ha fatto vedere da gennaio in poi. Ma tanti altri non sono affatto convinti della bontà di un’operazione così esosa a fronte di altre necessità: “Se le cifre che circolano sono vere la Juventus si sta facendo prendere in braccio dal PSG che valuta Kolo Muani un fenomeno, ma che curiosamente non lo vuole in organico. A Parigi saranno tutti stupidi, però un pensiero lo farei…“, scrive un tifoso.

Tantissimi tifosi della Juventus, viste le cifre in ballo, preferirebbero spostare le energie su altro: “Mi piacerebbe il ritorno di Kolo Muani, ma non lo valuto così tanto. Preferirei andare avanti senza di lui se non riusciremo a vendere Vlahovic, piuttosto che strapagarlo. Non vale neanche 50 milioni”, “Complimenti Comolli, tanto noi spendiamo una marea di soldi per Kolo Muani, pensa come stanno messi!”, “Amore sconfinato per Kolo Muani ma non sarebbe l’operazione più giusta da fare, ti liberi di un peso (Vlahovic) e te ne metti in casa un possibile altro. 60 milioni e 6/7 d’ingaggio per Kolo Muani non li recuperi più”.

I tifosi della Juve su Kolo Muani: “Troppi soldi, meglio spenderli altrove”

I pensieri sono molto simili tra loro in questo senso: “Con reparti scoperti in difesa e trequarti eviterei di vendere Vlahovic per spendere 65 milioni per Kolo Muani, che con tutto il rispetto, non li vale. Meglio rinforzare con alternative Yildiz e Conceicao più terzini. Poi sinceramente, a parte Bremer, i centrali non danno sicurezza”, “Società e dirigenti imbarazzanti. Dovranno poi spiegare come si fa a spendere 60 milioni per Kolo Muani. Andrebbero licenziati in tronco tutti per incompetenza, senza contare che non sono stati in grado di vendere Vlahovic”.

E ancora: “Con David in rosa non vedo perché non metterli su Lookman quei soldi, visto che il PSG ci ha vinto la Champions con tre ali. Kolo Muani lo vedo proprio dello stesso livello di David, io farei altro”, “Visto il prezzo al rialzo per Kolo Muani prenderei Sancho e Zhegrova così da avere i vice Yildiz e Conceicao. E come vice David questo Vlahovic va più che bene”.

C’è poi anche una questione di tempistiche: “Il problema non è che Kolo Muani lo paghiamo 60 milioni, il problema è che lo paghiamo quanto voleva il PSG, a questo punto lo prendevi un mese e mezzo fa e gli facevi fare la preparazione”, fa notare un altro tifoso. “Kolo Muani per quello che è costa troppo, in giro ci sono giocatori più bravi a metà prezzo”, conclude un fan banconero.