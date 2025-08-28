DIRETTA Conference League, Fiorentina-Polissya: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra i viola di Pioli e i gialloverdi di Rotan in tempo reale

La Fiorentina riceve il Polissya di Zhytomyr a Reggio Emilia in una gara valida come ritorno dello spareggio per l’accesso alla fase campionato della Conference League. Una sfida pesantemente segnata dal risultato della partita di andata giocata in campo neutro in Slovacchia che sarà diretta dall’arbitro spagnolo De Burgos.

Da una parte i viola di Stefano Pioli, reduci dal pareggio beffa subito nei minuti di recupero nel debutto in Serie A contro il Cagliari, dovranno fare a meno di Moise Kean espulso all’andata e squalificato per due giornate. Dopo aver vinto per 3-0 una settimana fa con l’autogol di Kudryk e le reti di Gosens e Gudmundsson, i gigliati si qualificano con un altro successo, con un pareggio e anche con una sconfitta con non più di due gol di scarto.

Dall’altra parte i gialloverti di Ruslan Rotan, che hanno ottenuto dalla federcalcio ucraina l’autorizzazione a rinviare la gara di campionato dello scorso week end per preparare al meglio la trasferta in Italia, hanno bisogno di un autentico miracolo sportivo. Serve una vittoria con quattro o più gol di scarto per ribaltare la situazione, mentre con tre gol la sfida si protrarrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Fiorentina-Polissya, FORMAZIONI UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Fiorentina e Polissya live in tempo reale.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. All.: Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All.: Rotan

ARBITRO: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Spagna)

PROSSIMI IMPEGNI: Dinamo Kiev-Polissya domenica 31 agosto ore 14:30; Torino-Fiorentina domenica 31 agosto ore 18:30.