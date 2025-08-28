Conference League, Fiorentina ok: rimonta col Polissya dopo il brivido

Serata complicata per la squadra di Pioli, che vince nel finale dopo aver rischiato grosso a lungo

Aveva avvisato tutti alla vigilia Stefano Pioli, spiegando che la pratica qualificazione, in Conference League, non era ancora chiusa. E infatti la Fiorentina si è complicata la vita, contro il Polissya, rischiando di rimettere in gioco gli ucraini. Che a Reggio Emilia a lungo ci credono, ma la viola, dopo lo 0-2 iniziale, rimonta fino a vincere per 3-2.

Il 3-0 di sette giorni fa fa sì che i toscani approccino l’inizio gara decisamente troppo rilassati. Nemmeno due minuti e Comuzzo, in coppia con De Gea, la combina grossa, spalancando la porta a Nazarenko. Poco prima del quarto d’ora, il Polissya trova addirittura il raddoppio con un gran sinistro al volo di Andrievskyi. Inizia tutta un’altra partita, la Fiorentina è in palese difficoltà e fatica a riavviare il motore, anche se, col passare dei minuti, prende miglior possesso del campo e rischia molto meno, pur non creando quasi nulla.

Ripresa diversa, la qualità della Fiorentina inizia a emergere. Fazzini colpisce il palo dopo una grande discesa, i cambi di Pioli danno un altro ritmo al match. E nell’ultimo quarto d’ora, addirittura, i viola ribaltano tutto. Dodò spazza via la paura con un destro al volo, su azioni da calcio da fermo Ranieri prima e Dzeko poi segnano sotto porta per una vittoria rocambolesca.

FIORENTINA-POLISSYA 3-2 – 2′ Nazarenko (P), 14′ Andrievskyi (P), 78′ Dodò (F), 86′ Ranieri (F), 89′ Dzeko (F)