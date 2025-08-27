Nico Paz, offerta shock: cosa è successo con l’Inter e la decisione da Madrid | ESCLUSIVO

L’argentino è stato ed è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, ma Como e Real Madrid sono irremovibili

È bastata una sola giornata a Nico Paz per far tornare tutti a parlare di sé, in primis per il campo. L’argentino, diventato numero 10 del Como, ha steso la Lazio con un assist meraviglioso e una pennellata su punizione che hanno sancito il 2-0 finale. Una prestazione che non è passata inosservata neanche sul mercato, tanto da spingere il Tottenham ad alzare l’offerta fino a 65 milioni più bonus. Una cifra enorme, che però i lariani – d’accordo col Real Madrid – hanno respinto. Il piano infatti è quello di rimanere anche in questa stagione al Sinigaglia.

Per parlare del presente e futuro di Nico Paz, accostato a inizio estate anche all’Inter, sul canale Youtube di Calciomercato.it è intervenuto Fernando Tavero, giornalista di ‘AS’: La situazione con Nico è che il Real pensa a lui per il futuro, è un nome sul tavolo della dirigenza dall’inizio dell’estate, anche per averlo subito. Ma l’arrivo di Mastantuono, che occupa una posizione abbastanza simile, ha cambiato le cose. Tutti hanno pensato, sia il calciatore che i Blancos, che la cosa migliore è che Nico giochi con regolarità, invece di doversi giocare il posto con tanti altri giocatori. Però il Real pensa a lui per la prossima stagione, l’intenzione è quella di attivare l’opzione di recompra per 9 milioni”.

Nico Paz, il sogno Inter e la promessa del Real Madrid

Il piano è chiaro e soprattutto condiviso, nonostante il sogno dell’Inter che ci aveva sperato all’inizio della sessione di mercato. Tavero spiega: “Le offerte sono state una costante in questa estate, il Tottenham è stata quella più forte. L’offerta da 70 è stata però rifiutata da tutti, il desiderio di Nico non cambia, è vincere col Real e si fida del Real che gli ha promesso che lo prenderà nel 2026. Inter? L’idea è sempre stata la stessa, c’è stata la possibilità solo che Nico Paz andasse subito al Real Madrid, ma poi è successo quanto vi ho spiegato con l’arrivo di Mastantuono”.

“E Nico Paz, piuttosto che fare un altro salto, ha preferito rimanere al Como con Fabregas – continua Tavero di ‘AS’ al canale Youtube di Calciomercato.it -. Le cose sarebbero cambiate solo se Fabregas fosse andato via: il rapporto tra loro due è molto profondo. I due hanno parlato della cosa migliore da fare, capendo che il modo migliore per conquistarsi un posto al Mondiale con l’Argentina era proprio rimanere a Como. Inoltre entrambi sanno che il tecnico spagnolo sa come far crescere ancora l’argentino e il Real Madrid apprezza molto il lavoro di Fabregas, sa che è un ambiente ideale, come sta accadendo anche per Jakobo Ramon”.