Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Bonacina e Marchetti per i big match

Si parte venerdì con due anticipi tra cui Lecce-Milan, sabato in campo il Napoli contro il Cagliari, mentre domenica l’Inter riceve l’Udinese
Sono stati designati gli arbitri della seconda giornata del campionato di Serie A, che prenderà il via venerdì con due anticipi tra cui spicca la sfida tra Lecce e Milan che sarà diretta da Marinelli. Sabato è la volta dei campioni d’Italia in carica del Napoli che ospitano il Cagliari, match per il quale è stato scelto Bonacina, ma anche della Roma che fa visita al neopromosso Pisa: dirige Collu.
Domenica, nel tardo pomeriggio, la Juventus fa visita al Genoa: gara che è stata affidata a Chiffi. In serata, invece, l’Inter se la vedrà a San Siro con l’Udinese, sfida per il quale il designatore Rocchi ha scelto Marchetti. Ecco tutti gli accoppiamenti:
CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN Venerdì 29/08 h. 20.45
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA
PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI – COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA