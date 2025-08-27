Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Bonacina e Marchetti per i big match

Foto dell'autore

Si parte venerdì con due anticipi tra cui Lecce-Milan, sabato in campo il Napoli contro il Cagliari, mentre domenica l’Inter riceve l’Udinese

Sono stati designati gli arbitri della seconda giornata del campionato di Serie A, che prenderà il via venerdì con due anticipi tra cui spicca la sfida tra Lecce e Milan che sarà diretta da Marinelli. Sabato è la volta dei campioni d’Italia in carica del Napoli che ospitano il Cagliari, match per il quale è stato scelto Bonacina, ma anche della Roma che fa visita al neopromosso Pisa: dirige Collu.

Serie A, arbitri 2a giornata: Bonacina per Napoli-Cagliari
L’arbitro Bonacina designato per Napoli Cagliari (LaPresse) – Calciomercato.it

Domenica, nel tardo pomeriggio, la Juventus fa visita al Genoa: gara che è stata affidata a Chiffi. In serata, invece, l’Inter se la vedrà a San Siro con l’Udinese, sfida per il quale il designatore Rocchi ha scelto Marchetti. Ecco tutti gli accoppiamenti:

CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA

LECCE – MILAN Venerdì 29/08 h. 20.45
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO

PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO

NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA

PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA

GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA

TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI

INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI – COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO

LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie