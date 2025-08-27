Milan: sì al prestito, nuovo rinforzo per Allegri

I rossoneri non chiudono la porta ad una operazione in prestito in questa fase finale di calciomercato e c’è una possibilità dal Real Madrid

Il Milan si sta prendendo la scena in questi ultimi giorni di calciomercato con molte operazioni in entrata. Harder continua ad essere un obiettivo anche se ci sono stati degli intoppi nelle ultime ore. Resta in piedi l’ipotesi Rabiot. Sono in corso i contatti con il francese per capire se economicamente è una operazione fattibile e solo dopo si parlerà con il Marsiglia.

Intanto, però, in via Aldo Rossi non si esclude una operazione con la formula del prestito. Il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato continuerà ad essere molto attenta alle occasioni che potrebbero esserci e dal Real Madrid non è esclusa una chiamata per capire meglio la fattibilità dell’affare. Resta una pista da seguire con molta attenzione nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Milan: blitz in Spagna, si chiude in prestito

I rapporti fra Milan e Real Madrid sono assolutamente ottimi e per questo motivo la pista annunciata in precedenza resta da seguire nel corso dei prossimi giorni. Da parte dei Blancos c’è la massima disponibilità ad una cessione a titolo temporaneo del giocatore visto che non rientra nei piani di Xabi Alonso. Al momento non ci sono stati contatti diretti fra le parti, ma non è da escludere che possa essere proprio il club spagnolo a proporre il giocatore.

Dalla Spagna confermano come Raul Asencio non rientra nei piani di Xabi Alonso. Il tecnico del Real Madrid avrebbe comunicato al club di ipotizzare una cessione del giocatore in questo calciomercato per consentirgli di avere continuità. E il Milan rappresenta una possibilità vista la necessità da parte di Allegri di avere a disposizione un difensore sicuramente importante.

In passato i due club hanno chiuso diverse operazioni e lo potrebbero fare anche ora. La pista Asencio per il Milan è sicuramente da tenere in considerazione in questo calciomercato visto che il Real Madrid sembra essere assolutamente disposto a cederlo con la formula del prestito.

Mercato Milan: Raul Asencio l’ultimo colpo?

Il nome di Raul Asencio è da tenere in considerazione per il Milan. Il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di un prestito in questi ultimi giorni di calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e per questo motivo vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore.

Il Milan un difensore lo accoglierebbe volentieri e Raul Asencio alzerebbe di più l’asticella. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso di questi giorni.