Juventus, salta lo scambio col Milan: per Allegri è incedibile

Niente maxi affare tra le due big del calcio italiano: c’è il veto di Max Allegri per la cessione alla Juve
Porte girevoli alla Juventus, che resta molto attenta soprattutto alle uscite. La questione Vlahovic continua a tenere banco alla Continassa, ma non c’è solo il serbo che potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ nel rush finale del mercato.
L’ex Fiorentina resta nei desideri di Allegri per il Milan, ma non è da escludere anche una sorprendente permanenza a Torino fino al termine del contratto in scadenza nell’estate 2026. L’ingaggio del numero nove resta pesantissimo anche per le pretendenti, con Tudor che lo terrebbe volentieri in rosa dopo peraltro il gol del raddoppio firmato domenica all’esordio in campionato contro il Parma.
Nei progetti del Dg Comolli, però, Vlahovic rimane fuori dai piani e oltre al Milan non è da escludere una possibile offensiva last minute dalla Premier League, specialmente dal Newcastle.
Calciomercato Juve e Milan, niente scambio Vlahovic-Saelemaekers: c’è il veto di Allegri
Intanto, oltre a Vlahovic, anche Nico Gonzalez tra i big in rosa potrebbe lasciare la Juventus nelle ultime fasi del mercato estivo. Ai due potrebbe inoltre aggiungersi Savona, corteggiato concretamente dal Nottingham Forest che dalla Juve ha già prelevato nei giorni scorsi Douglas Luiz.
La ‘Vecchia Signora’ chiede intorno ai 20 milioni di euro per il baby canterano, con il club inglese che al momento si è fermato a una proposta da 11-12 milioni. In caso di partenza urge ovviamente l’arrivo alla Continassa di un esterno destro: in ascesa le quotazioni di Martinez del Girona, mentre si allontana l’ipotesi Molina vista la volontà dell’argentino di restare all’Atletico Madrid. Ritornando invece a Vlahovic, complicato anche un maxi affare che vedrebbe coinvolto Saelemaekers nell’operazione con il Milan come scrive ‘Tuttosport’. Max Allegri considera infatti incedibile il belga, ritenuto un jolly preziosissimo per il proprio scacchiere tattico.
Tanto che il ‘Diavolo’ sta pensando anche al rinnovo oltre il 2027 per il duttile laterale ex Bologna e Roma. Allegri quindi insiste per Vlahovic in attacco, senza però dare il via libera a Saelemaekers nella trattativa con la Juve.