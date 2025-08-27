Florenzi dà l’addio al calcio: il filmato girato al campo dedicato a ‘Francesco Valdiserri’

L’ex capitano della Roma ha scelto l’impianto che prende il nome dal ragazzo rimasto vittima di omicidio stradale nel 2022 a soli 18 anni

Alessandro Florenzi dice basta. A 34 anni ha annunciato di aver dato l’addio al calcio giocato dopo la fine dell’evventura col Milan, ennesima parentesi prestigiosa di una carriera che gli ha portato trofei e soddisfazioni, oltre che i dolori dei continui infortuni. Il terzino lo ha raccontato con un video emozionale sui social, in cui si è rivolto al pallone come un amico, ringraziandolo di tutto quello che hanno passato insieme.

E lo ha fatto in un modo estremamente simbolico, con un filmato girato sul campo della Polisportiva G. Castello, dedicato alla memoria di Francesco Valdiserri, strappato alla vita quando aveva appena 18 anni nell’ottobre del 2022 da un pirata della strada non molto distante da lì. Florenzi racconta le sue sensazioni mentre si gode una scena che lui stesso ha vissuto, dei ragazzi che giocano su un campo di terra. Prima era anche il suo quel palcoscenico, prima di approdare alla ‘Scala’ del calcio o all’Olimpico, a Wembley e al Parc des Princes. Per questo non riesce a resistere e si unisce poi a loro.

Florenzi e l’addio al calcio nel campo dedicato a Francesco Valdiserri

All’inizio del filmato appare il cartellone col nome del campo ‘Impianto Sportivo Comunale Francesco Valdiserri‘. Entrambi erano, sono e saranno sempre legati a doppio filo ai colori di una vita, quelli della Roma. Un omaggio bellissimo da parte di Florenzi, che ha colpito molto la famiglia di Francesco, figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022 la tragedia che ha interrotto bruscamente la vita di un ragazzo di 18 anni e stravolto quella dei loro genitori e di tutti gli amici. Che però stanno facendo di tutto per tenere vivo il suo ricordo, con gesti concreti. Educando sul tema della sicurezza stradale, viaggiando nelle scuole, dando voce all’arte con le rassegne cinematografiche, i concerti. E la dedica del campo, con il suo nome, a cui Florenzi ha voluto legare un momento così importante come l’addio al calcio, è un altro segno concreto di quanto sta lasciando e lascerà ancora Francesco con la sua famiglia. “Sei stata la mia sfida più grande”, dice Florenzi. E da tre anni, Luca e Paola stanno affrontando la loro.