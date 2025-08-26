Zazzaroni non ci sta, attacco totale al Milan: “Dovete dire la verità”

Le parole del noto giornalista contro la proprietà rossonera dopo un mercato che secondo lui ha evidenziato un fattore importante per il futuro del club

Il Milan non convince. Se è vero che l’esordio pessimo con la Cremonese non può produrre già un giudizio definitivo alla prima giornata di campionato, alcune perplessità vanno oltre al campo. E sono legate soprattutto al mercato, in una estate che per la prima volta ha visto agire un direttore sportivo di ruolo come Igli Tare, per provare a rinforzare la rosa a disposizione di un tecnico quotatissimo e di prestigio come Max Allegri.

Ma con la stagione già partita gli stessi tifosi, ma non solo, non hanno gradito tutti quanti la gestione del mercato. Dopo la cessione inaspettata di Reijnders, infatti, sono arrivati sì Modric e Jashari ma con delle lacune rimaste in altri ruoli. Ad esempio sulla fascia destra con il solo Saelemaekers, a sinistra Theo Hernandez sostituito con Estupinan, Gimenez che ad ora è l’unica punta in rosa. E una difesa che non sembra affidabile. La caratteristica principale dell’estate del Milan è stata quella di incassare e incassare, considerando anche i vari Thiaw e Okafor, anche per sopperire ai ricavi che non arriveranno dalla Champions.

Chi è arrivato però al momento non convince proprio. De Winter è un nome che piace ma non un big pagato la metà di Thiaw, Harder faceva la riserva allo Sporting e di certo non è uno esperto. Una serie di scelte che per Ivan Zazzaroni non hanno che una direzione: “Questo Milan tanto Elliott e un po’ RedBird sta facendo il possibile per ricordarci di avere una priorità: i conti a posto. Per ottenere i quali si concentra prevalentemente sul trading, trascurando lo “strengthening”, ossia il rafforzamento della squadra”.

Zazzaroni attacca la proprietà del Milan: “Dite ai tifosi come stanno le cose”

Il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ su Instagram analizza le strategie del Milan: “E invece l’obiettivo dovrebbe essere proprio quello di rispettare il nome che porta offrendo a un tecnico pluriscudettato e a una tifoseria presentissima e attiva un organico da titoli, almeno potenzialmente. Nella prima campagna acquisti affidata a Tare, uno tra i migliori operatori di mercato d’Europa, non riesco ancora a riconoscere la sua mano: è come se Igli fosse frenato, trattenuto, stretto fra paletti societari non abbattibili. Questo Milan – Tare lo sa bene – aveva assoluto bisogno di un grande difensore e un centravanti di livello e invece si ritrova senza l’uno e l’altro, ma con tre play per il solo campionato: Modric, Jashari e Ricci”.

Zazzaroni poi conclude: “La mission di un fondo (Elliott) è quella di gestire l’asset rilevato, ripulirlo di una grossa parte dei debiti e infine rivenderlo. Nel frattempo però la competitività va a farsi friggere. Spero di sbagliare ma, se così non fosse, una società che si rispetti, importante come il Milan, dovrebbe innanziutto chiarire ai tifosi come stanno effettivamente le cose e la filosofia alla quale si ispira, quali gli obiettivi reali”.